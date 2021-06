Samsung Galaxy Buds 2: se filtran diseños y colores de los nuevos auriculares inalámbricos

Samsung realizaría un evento para presentar sus próximos productos, entre los que estarían sus auriculares inalámbricos Galaxy Buds 2, dispositivos que podrían ponerse a la venta durante el 2021. Una filtración nos permite conocer cómo sería su diseño y en qué colores se lanzarían.

El reporte fue publicado en Sammobile, sitio web especializado en los productos de la firma coreana, donde se señala que los nuevos Samsung Galaxy Buds 2 serían presentados junto al Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Watch 4 en agosto.

Según se lee en la publicación, el diseño de estos auriculares inalámbricos está inspirado en el Galaxy Buds Pro, por lo que podríamos ver unos audífonos curvados. Además, la tecnológica habría decidido añadir nuevos colores y tonos para los mismos.

Todos los gadgets de esta línea tendrán el color blanco en la parte exterior de la carcasa, mientras que los interiores de estos audífonos bluetooth serán en negro, verde, morado o blanco. Asimismo, el estuche de carga llegará con dos indicadores LED, uno interno y otro externo.

Según reportes, los Samsung Galaxy Buds 2 llegarían en colores negro, verde, morado y blanco. Foto: 91mobiles

Por otro lado, las imágenes filtradas demuestran que los Samsung Galaxy Buds 2 incluirían dos micrófonos en cada uno de los auriculares, así como un sensor de detección de desgaste basado en IR y varios conectores.

Así serían los nuevos auriculares de Samsung. Foto: 91mobiles

Cabe la posibilidad de que sea compatible con Bluetooth 5.0, audio sintonizado con AKG, controles táctiles capacitivos, carga inalámbrica y una aplicación complementaria para personalizar distintos aspectos, como perfiles de audio y controles.

Sin embargo, una de las características que podrían decepcionar sería su autonomía, ya que contaría con una batería muy pequeña, por lo que el usuario no tendría muchas horas de audio. También se menciona que no ofrecería la opción de cancelación activa de ruido, por lo que se estima que su precio no será tan alto.