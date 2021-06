El iPhone SE 2022 llegará con procesador actualizado y será compatible con 5G

Los iPhone 12, desde el modelo Mini hasta el modelo Pro Max, deben actualizarse el próximo mes de septiembre. Sin embargo, Apple ya trabaja en los dispositivos que lanzará el próximo año. Uno de estos será el nuevo iPhone SE, el cual, según el revelado Ming Chi-Kuo, será compatible con las redes 5G.

Asimismo, el analista refiere que el diseño del nuevo iPhone SE será “aproximadamente el mismo” que el del SE existente, que sigue el modelo del iPhone 8. Esto significa que podemos esperar ver el mismo factor de forma de pantalla pequeña con biseles alrededor, un sensor de huellas digitales en la parte inferior y un disparador de selfies en la parte superior.

En cuanto al rendimiento, podemos esperar mejoras significativas a través del nuevo procesador. El chip A13 Bionic de Apple impulsa el modelo actual (segunda generación) del iPhone SE. Una actualización podría significar que Apple presenta su chipset A14 Bionic en el próximo iPhone SE.

El dispositivo se posicionará como el “iPhone 5G más barato de todos los tiempos”, incluso más asequible que el iPhone 12 mini, por lo que presumiblemente el ‌iPhone SE‌ tendrá un precio por debajo de los 699 dólares. Además, se indica que este dispositivo de Apple será lanzado en marzo de 2022.

De otro lado, también ha habido rumores de un iPhone SE‌ Plus con una pantalla más grande y un botón de encendido Touch ID, que Kuo también ha mencionado en el pasado, pero no hay noticias de este ‌iPhone SE‌ más grande en la reciente filtración y no se ha escuchado nada nuevo.