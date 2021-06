Clubhouse filtra por error Backchannel: ¿para qué servirá esta nueva función?

Clubhouse lanzó su beta en Android hace unos meses y ya está trabajando en nuevas funciones para incluirlas en su plataforma de salones de audio. Sin embargo, un error por parte de los desarrolladores nos permite conocer cuál será la próxima herramienta que recibirá la red social.

La innovadora propuesta de Clubhouse hizo que este servicio se convierta en uno de los más populares en países como Estados Unidos, lo cual obligó a otras compañías de la talla de Facebook y Spotify a añadir salones de debate a sus plataformas.

Debido a ello, la red social busca diferenciarse de sus ahora competidores y lo lograría con Backchannel, una función que fue filtrada por los mismos creadores y que gracias a la cuenta de Twitter iSocialFanz podemos ver cómo luce.

Según informa The Verge, la sorpresiva aparición de Backchannel ocurrió hace algunos días y se trataría de una función de mensajería, donde los usuarios podrán comunicarse entre sí por medio de texto escrito.

La implementación de esta opción es muy importante, porque se trataría del primer espacio para mensajes escritos con este enfoque en la red social, ya que la comunidad en esa plataforma solo puede comunicarse por medio de la voz.

No obstante, al poco tiempo de que se viralice la existencia de este espacio para mensajes escritos, los creadores de la app decidieron retirarla. Por otro lado, un portavoz de la compañía habló con The Verge y dijo lo siguiente: “Clubhouse explora y prueba con regularidad las características potenciales. Estas funciones a veces se convierten en parte de la aplicación, a veces no. No hacemos comentarios sobre potenciales funciones”.

Si bien no hay indicios exactos que nos digan que Backchannel llegará pronto a Clubhouse, lo cierto es que los desarrolladores están trabajando en herramientas para que su comunidad siga aumentando.