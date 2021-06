Facebook: así puedes restringir a una persona sin tener que eliminarla

Si bien en Facebook la mayoría de nuestros contactos son nuestros amigos, también es normal que tengamos agregadas algunas personas que no nos agradan mucho y que no queremos que vean nuestras publicaciones. Si no quieres eliminarla, ya que es un familiar, alguien de tu trabajo o el amigo de alguien importante para ti, la red social nos ofrece una solución para este problema.

Se trata del método de Facebook en donde podemos incluir a alguien en la lista de personas con acceso restringido, seguirán siendo amigos, pero solo compartirás tus publicaciones con esa persona cuando elijas “Público” como opción a la hora de compartir algo.

Para restringir a una persona en Facebook sin eliminarla no necesitas instalar ninguna aplicación de terceros, ya que podemos hacerlo de forma nativa en la propia red social tanto en teléfono Android como en dispositivos iOS.

¿Cómo restringir a una persona en Facebook?

El método para evitar que una persona vea nuestras publicaciones sin tener que eliminarla es sencillo. Solo tienes que añadirla a la lista de personas con acceso restringido, para hacerlo sigue estas instrucciones:

Ve a su perfil

Haz clic en el ícono de amistad ubicado en la parte superior de su perfil

Selecciona editar lista de amigos

Selecciona con acceso restringido.

También puedes editar tu lista de personas con acceso restringido de la siguiente forma: