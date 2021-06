“Ok, Google” ya no es necesario: el asistente personal podrá activarse sin la frase

El asistente de Google ha recibido algunos de sus cambios más profundos en los últimos meses, junto a la completa renovación de las herramientas de la compañía (entre las que se incluye Workspace). Aun así, un reciente cambio resulta curioso: la desaparición de la famosa frase “Ok, Google” para activar a su asistente personal.

Durante años, la expresión “Ok, Google” se hizo conocida mundialmente por ser la que activaba el asistente de la aplicación homónima. Este asistente necesitaba de esta frase para iniciar su modo escucha, durante el cual podíamos asignarle todo tipo de tareas.

Ya sea si necesitabas la ruta exacta a una dirección, si querías conocer los restaurantes más cercanos o si buscabas un dato histórico importante, toda solicitud al asistente requería de estas dos ‘palabras mágicas’.

Pese a ello, los cambios que ha sufrido Google Assistant en los últimos años han visto también cómo la herramienta ha pasado a adoptar un lenguaje más coloquial, además de crecer en opciones, como frases, tonos de voz diferentes y una mayor inteligencia artificial.

Este último, el de la AI, parece haber evolucionado lo suficiente como para que en Mountain View decidan deshacerse de la famosa frase. ¿Por qué? Según ellos revelan, ya no será necesaria, pues el asistente será capaz de registrar tu voz, tus frases establecidas y tus comandos más utilizados.

Por supuesto, el famoso “Ok, Google” no se retirará completamente, y será aún más necesario para tareas específicas como las búsquedas en el motor por voz. Sin embargo, para las tareas cotidianas, la frase ya no será un requisito.

El asistente ahora será capaz de hacer una ‘lectura de hábitos’, de manera que pueda reconocer exactamente cómo sueles ordenarle que ponga tu despertador, cuándo quieres cambiar de canción, entre otras tareas sencillas.

El control de los aparatos inteligentes del hogar también seguirá sujeto al modelo antiguo, pero lo cierto es que los cambios que sufrirá la app de Google, y el asistente, están cada vez más enfocados en una interacción mucho más simple.

Todavía no hay una fecha establecida para la actualización, pero se estima que llegue en los próximos meses junto a los demás cambios que ya preparan en Mountain View para la app de Google.