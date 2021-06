¿Cuántos gigas de Internet consume Netflix y otros servicios de streaming?

Los smartphones actuales se han convertido, para muchos, en unos cines de bolsillo. Esto se debe a que cada vez son más las personas que ven series y películas desde su dispositivo móvil, sea iPhone o Android, sin estar conectados a una red Wi-Fi. ¿Sabes cuántos gigas de internet gastas al ver Netflix?

A veces, la red Wi-Fi no está habilitada y no nos queda de otra que consumir el internet de nuestro plan de datos para ver, por ejemplo, el nuevo capítulo de la serie de Loki en Disney Plus o alguna otra película en servicios de streaming como HBO, Amazon Prime Video.

Esta clase de contenido es tan entretenido que podemos pasarnos horas disfrutando de la trama, sin percatarnos que conforme pasan los minutos nos quedamos sin internet en nuestro servicio de telefonía, lo cual supondrá un gran problema a futuro porque impedirá que conversemos con nuestros amigos y familiares por videollamada o chats a través de distintas plataformas.

Para evitarte este dolor de cabeza, aquí te contamos cuántos gigas de internet se gastan mientras vemos contenido audiovisual en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney Plus, Twitch y YouTube.

¿Cuántos gigas consume Netflix, Amazon Prime Video, HBO, y Disney plus?

Netflix

Todo dependerá del tiempo que pasemos viendo contenido y las opciones que ofrezca cada una de las plataformas mencionadas sobre este apartado. Por ejemplo, la página oficial de Netflix señala que existen cuatro configuraciones para el consumo de datos móviles.

Datos usados por hora y por dispositivo

Baja: Calidad de video básica, hasta 0,3 GB

Media: Calidad de video estándar, hasta 0,7 GB

Alta: La mejor calidad de video se divide en tres:

Definición estándar - hasta 1 GB

Alta definición - hasta 3 GB

Ultra definición (4K) - hasta 7 GB

Netflix ofrece cuatro opciones para controlar el uso de los datos de internet en tu dispositivo.

Automático: La plataforma seleccionará una configuración que ofrezca un equilibrio entre el uso de datos y la calidad de video. Esto permitirá ver 4 horas de video por GB de datos, aproximadamente.

Solo en Wi-Fi: Se hace streaming solo cuando el dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi

Ahorrar datos: El usuario podrá ver aproximadamente 6 horas por GB de internet

Datos máximos: Reproducir la serie o película en la calidad más alta posible para tu equipo supondrá usar 1 GB o más por 20 minutos, según la velocidad de tu equipo y la red. En esta configuración se recomienda tener un plan de datos ilimitado.

Amazon Prime Video

A diferencia de la plataforma anterior, Amazon Prime Video usa menos gigas de nuestro plan de datos. Por ejemplo, ver contenido en la calidad más baja ocasionará que la app consuma 900 MB por hora.

Con resolución HD pasamos a 2 GB por hora y puede llegar hasta los 6 GB por cada 60 minutos de video en calidad 4K.

HBO

El caso de HBO es un poco complejo. Sucede que esta plataforma no cuenta con una opción para ahorrar datos, por lo que te verás obligado a utilizar las propias apps de tu teléfono para monitorizar el consumo de internet.

A esto se le suma que en ninguno de los países donde se encuentra disponible ha publicado información referente a los gigas de internet que se gastan mientras vemos contenido en la plataforma, pero se estima que podría ser cerca de un giga por cada hora de reproducción.

Disney Plus

Disney Plus es una de las plataformas de streaming de series, películas y documentales más nuevas en el mercado. Este servicio también está disponible en Perú y un estudio de Reviews.org nos muestra cuántos datos de internet se gastan al disfrutar su contenido.

Por 30 minutos de contenido en HD consumes 1,1 GB de tu plan de datos

Por cada hora de contenido en HD se gasta 2,2 GB

Disfrutar del catálogo del servicio en 4K o HDR gastará 2,55 GB por 30 minutos

Ver Películas en 4K o HDR supondrá un gasto de 5,1 GB por cada hora

¿Consume más gigas Youtube o Twitch?

YouTube y Twitch son dos de las plataformas de streaming más populares actualmente. Es común que los usuarios vean las transmisiones de sus creadores de contenido favoritos, lo cual supone un consumo de gigas bastante considerable. ¿Cuál de estas apps gasta más gigas de tu plan de datos? Te lo contamos.

YouTube

Video en calidad 144p consume 114 MB por hora

Video en calidad 240p consume 225 MB por hora

Video en calidad 480p consume 562,5 MB por hora

Video en calidad 720p consume 1,24 Gb por hora

Video en calidad 1080p consume entre 2 GB y 3 GB por hora

Video en calidad 1440p consume entre 4,28 GB y 6,08 GB por hora

Video en calidad 4k (2160p) consume entre 10,58 GB y 15,98 GB por hora.

Twitch

Video en baja calidad (240p o 320p) consume 300 MB por hora

Video en calidad 480p consume 700 MB por hora

Video en 720p consume 1,5 GB por hora

Video en 1080p (2K) consume 3 GB por hora

Video en 4K UHD consume hasta 7,2 GB por hora

Como puedes apreciar, ver videos en Twitch, según la calidad a la que se ajuste la aplicación en tu smartphone, supone un mayor uso de gigas de internet en tu plan de datos que YouTube.