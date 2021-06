Honor MagicBook 14: así es la laptop ultradelgada con importantes funciones de privacidad

Honor lanzó hace unos días en el marcado peruano su primera laptop desde su separación de Huawei. Se trata de la portátil MagicBook 14, una computadora que puedes utilizar en cualquier lugar con opciones muy interesantes.

Utilicé durante una semana la Honor MagicBook 14 para trabajar a distancia y en los siguientes párrafos te contaré cómo me fue con esta portátil. Pero antes te contaré de forma breve sus principales especificaciones.

Es una máquina fabricada en aluminio ultradelgada de 15,9 mm y pesa 1,39 kg. Al haber sido creada con este material hace que marque cierta distancia de sus competidores porque brinda cierta seguridad ante posibles caídas.

Presenta un panel Honor FullView de 14 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 y no tiene una cámara en el marco que cubre al panel, ya que este lente se encuentra oculto en el teclado. A esto se le suma el detector de huella dactilar para poder desbloquear el dispositivo.

La computadora llega con Windows 10 Home instalado y en su interior encontramos 8 GB de RAM, 512 GB NVme con un procesador Intel Core i5 de onceava generación.

Reseña del Honor MagicBook 14

Autonomía

Hace más de un año que venimos realizando nuestras actividades desde casa, como estudiar y trabajar de manera remota. Es debido a esta realidad que las computadoras portátiles se han convertido en una herramienta fundamental para cumplir con nuestras obligaciones.

Es aquí donde Honor MagicBook 14 se convierte en una opción a considerar. Definitivamente, la autonomía es uno de sus puntos fuertes, y es que pude trabajar por seis horas sin tener la necesidad de una recargar hasta después de un periodo largo.

Su batería de 56 Wh se comporta bastante bien. Mientras trabajaba tenía varias pestañas de Chrome abiertas, escuchaba música por streamer, editaba imágenes en Photoshop y usaba otras aplicaciones, sin tener el temor de que en cualquier momento la laptop se vaya a apagar.

No obstante, el cable USB tipo C que nos permitirá recargar la batería del dispositivo es un detalle a tener en cuenta, porque mide dos metros como máximo, lo cual será un problema si no tenemos el enchufe cerca del escritorio donde se ubica el dispositivo.

Teclado

La MagicBook 14 es una máquina relativamente pequeña, de tal manera que, si no estás acostumbrado a usar esta clase de dispositivos, se te complicará un poco el tipear. Sin embargo, te puedes adaptar a él bastante rápido.

En un esfuerzo por ahorrar más espacio, la compañía no consideró colocar un teclado numérico en la parrilla, pero tampoco es que suponga un gran problema su ausencia al momento de redactar desde el dispositivo.

La computadora portátil de Honor no incluye un teclado numérico. Foto: Santana

Otro punto en contra con respecto a este apartado es que el teclado no es retroiluminado, por lo que si trabajas en lugares con poca iluminación solo dependerás del brillo de la pantalla para poder ver las teclas.

El touchpad es bastante grande y fácil de utilizar. La portátil ofrece varias opciones de personalización para realizar distintas actividades con solo pasar los dedos sobre este espacio.

Puedes configurar el touchpad para realizar ciertas acciones. Foto: Santana

Flexibilidad

Así como la autonomía, otro de los grandes pilares de este producto de Honor es el Bisel de la pantalla Mylar. Con esta bisagra seremos capaces de recostar la pantalla del equipo al nivel del teclado, lo que nos facilita mostrar el contenido del panel desde cualquier dirección.

Incluso podemos aprovechar esta característica para poder ver nuestras series o películas favoritas recostados sin tener que levantar la cabeza para disfrutar del contenido multimedia. Así queda la portátil cuando llevamos el panel al nivel del teclado.

La laptop de Honor puede estar completamente recostada gracias a su bisagra. Foto: Santana

Puertos y Conectividad

En la parte izquierda nos encontramos en primer lugar con una entrada USB tipo C dedicada para el cargador, una entrada USB-A y HDMI 1. En la derecha tenemos otra entrada USB-A y el jack de 3,5 mm para conectar nuestros auriculares.

Como puedes apreciar, la Honor MagicBook 14 no cuenta con una entrada Ethernet para conectarla directamente al MODEM de internet, lo cual se entiende porque se trata de un dispositivo que cuenta con Wi-Fi 6 que nos permite conectarnos rápidamente a cualquier red y nos invita a no depender de una conectividad estática.

Sin embargo, el hecho de que solo podamos acceder a internet a través de una conexión Wi-Fi me parece que pone en desventaja frente a otras computadoras de características similares.

Partes laterales del Honor Magic14. Foto: Jesús Santana

Magic Link

La laptop viene con una función llamada Magic Link, que nos permite transferir archivos como imágenes de nuestro smartphone a la MagicBook 14 y editarlos desde allí con el mouse y ratón.

Intenté utilizar esta función con mi iPhone y no pude. Si bien logré conectar mi teléfono vía bluetooth con la computadora, esto no fue suficiente para hacer uso de Magic Link, y el motivo es que esta plataforma solo funciona con equipos de la marca, es decir, Honor.

La función My Link es exclusiva para dispositivos Honor y sirve para transferir archivos, así como ver la pantalla del teléfono y controlarla desde la laptop. Foto: Santana

Este es otro punto a mejorar por parte de la firma. Si bien aplaudo la creación de este ecosistema para los dispositivos de la marca, impide que las personas sin un móvil de la misma puedan disfrutar de la experiencia Honor.

Privacidad

Así como los smartphones que ofrecen distintas herramientas para cuidar nuestra información, la nueva portátil de Honor también hace lo mismo y es por ello que el botón de enciendo tiene un sensor de huella dactilar.

Activa el sensor de huella dactilar para desbloquear el equipo. Foto: Santana

Es gracias a este sensor que no necesitaremos escribir la clave para poder desbloquear el equipo, ya que solo bastará con colocar el dedo que hayamos registrado para que el dispositivo esté completamente funcional. Eso sí, también puedes usar una clave de ingreso. Yo activé el desbloqueo por huella digital y la respuesta fue prácticamente instantánea, pues no tardaba ni dos segundos en desbloquearse el equipo.

Por otro lado, tenemos una cámara oculta en el teclado, entre las teclas de función F6 y F7. Para usarla tenemos que presionar por un instante para que el lente se muestre. No obstante, es muy incómoda, porque, si estamos en una videollamada y tenemos que teclear, el lente enfocará nuestros dedos en lugar del rostro. A esto se le suma que la resolución no es muy buena.

Cámara retroactiva del Honor MagicBook 14. Foto: Jesús Santana

Parlantes

Otro punto bajo en esta laptop de Honor está en los parlantes, ya que se ubican en la base de la máquina, para ser más exactos, cerca del ventilador. Si bien es una portátil silenciosa, el hecho de que las bocinas se encuentren allí hace que la experiencia cuando vemos contenido audiovisual o estemos en una videollamada no sea buena.

Conclusiones

Honor MagicBook 14 es una portátil a tener en consideración si lo que buscamos es un equipo para el teletrabajo o estudio remoto. Sus características hace que podamos usarla en cualquier lugar sin temor a que la batería vaya a gastarse rápidamente.

La seguridad y privacidad es otro de los puntos fuertes que ofrece esta computadora. El tener que desbloquearlo con nuestra huella digital es un acierto por parte de la compañía, lo que impedirá a cualquier extraño acceder a la información que guardamos.

El ecosistema Honor ya va tomando mucha más forma. Esto se debe a que podemos compartir pantalla del smartphone y archivos en la portátil, de tal manera que podremos editar este contenido con el teclado y mouse. Eso sí, solo es exclusivo para teléfonos de la marca.