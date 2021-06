Samsung haría que tres modelos de los Galaxy S22 tengan pantallas más pequeñas

Si Samsung habría decidido detener la producción de los Galaxy S21 FE, pasar a otro lado la fabricación del Galaxy S22 sigue viento en popa. Nuevos reportes sobre este último dispositivo móvil revelan detalles sobre el tamaño de la pantalla de cada modelo.

Quedan varias semanas para que Samsung realice su tan esperado evento Galaxy Unpacked, en el que podría mostrar los equipos que se lanzarían en la segunda mitad del año; entre los que figuraría el Galaxy S22.

Este teléfono guardaría muchas sorpresas y una de ellas correspondería a su panel. El conocido filtrador Mauri QHD compartió detalles sobre uno de los aspectos de esta nueva familia de terminales, pues asegura que llegará en cuatro modelos y tres de ellos tendrían una pantalla más pequeña que la de los actuales.

Según el insider, el modelo estándar presentaría un panel de 6,06 pulgadas, la versión Plus con 6,55 pulgadas y en el modelo Ultra sería de 6,81 pulgadas. En el caso del Plus, este llegaría un display de similar dimensión al Galaxy S21 Plus; es decir, de 6,67 pulgadas.

Asimismo, el filtrador destaca que la pantalla del Samsung Galaxy S22 Plus incluiría LTPO, una tecnología que, de acuerdo a Computer Hoy, permitirá al dispositivo móvil pasar desde una alta frecuencia de actualización a una más baja de manera eficiente.

Insider señala que los Galaxy S22 tendrían pantallas más pequeñas, excepto la versión Ultra. Foto captura: Twitter

Esta característica es muy importante para el equipo y afectaría a la autonomía del mismo, ya que al tener una alta frecuencia de actualización en el panel ocasionaría un mayor consumo de la batería, mientras que al disminuir esta frecuencia haría que no se descargue tan rápido el equipo.

Esta tecnología no es nueva en los equipos de Samsung, ya que los Galaxy S21 Ultra tienen esta característica y al reducir la frecuencia de actualización el teléfono consume hasta 16% menos energía.