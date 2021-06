¿Qué no debes hacer para cuidar la batería de tu smartphone?

Recargar la batería del smartphone es una de las acciones que se realiza todos los días, y posiblemente en la noche, cuando estás por irte a dormir, sin saber que esto puede ser contraproducente para la misma. ¿Quieres saber por qué? Te lo contamos.

La batería es uno de los componentes principales del smartphone, la cual puede degradarse rápidamente si no se le da los cuidados respectivos. Entonces, si lo que buscas es que el teléfono que acabas de comprar te dure por muchos años, tienes que dejar de hacer estas dos cosas cuando lo pones a cargar.

¿Qué no se debe hacer cuando recargas la batería de tu smartphone?

En la actualidad, son muchos los teléfonos que ofrecen la opción de carga rápida como una de sus principales características. Esta opción es muy atractiva para los usuarios, sobre todo para aquellos que están en constante movimiento y trabajan desde el dispositivo, porque les permite reutilizar el equipo en el menor tiempo posible.

Si tu dispositivo cuenta con esta tecnología, es preferible que no lo utilices todos los días. De acuerdo con Pro Android, está demostrado que esta opción aumenta el nivel de estrés de la batería y reduce su vida útil. Por eso, no es recomendable cargar el equipo con esta función de madrugada.

Una solución para alargar el tiempo de vida de este elemento es usar un cargador lento de 5 W o 10 W de potencia. De esta manera, el terminal recargará de manera más lenta la batería. Eso sí, no estamos diciendo que no uses la opción de carga rápida, pero sí te recomendamos hacerlo durante el día y en el momento que realmente necesites hacerlo.

No descargar el teléfono debajo del 15%

Si esperas a que tu smartphone se apague para recién cargarlo, lo estás haciendo mal. En el mismo sitio web se lee que las baterías de los móviles actuales cuentan con márgenes por arriba y por abajo en los que el estrés de la carga les afecta mucho más.

De esta manera, si la pila del terminal está por debajo del 15% sufrirá más estrés. Es por ello que acostumbrarse a que el equipo se apague o conectarlo cuando tiene un 5% degradará este elemento considerablemente.

Lo recomendable es que recargues tu smartphone cuando se encuentre al 20% o 25%, en lugar de hacerlo cuando está en su mínimo, para que el tiempo de vida de la batería tenga una mayor duración.