Apple confiesa que modificó resultados de App Store a su favor durante juicio a Epic Games

En 2019, una investigación llevada por algunos medios como The Wall Street Journal y The New York Times señalaba que Apple podría haber priorizado sus propias aplicaciones por encima de las hechas por terceros en la App Store, en los resultados de búsqueda. Tras la acusación, Cupertino se defendió diciendo que las búsquedas dentro de la plataforma se ordenaban ecuánimemente y de acuerdo a un “algoritmo secreto con 42 variables diferentes”.

Años después, y en medio del juicio que Apple sostiene contra Epic Games por el caso Fortnite, Cupertino ha tenido que revelar la verdad. Durante el proceso, se dio a conocer una conversación de correo electrónico que mostraba una historia muy diferente. Además de eso, Debankur Naskar, principal responsable de las búsquedas en la App Store, indicó lo siguiente: “Estamos eliminando el impulso manual y los resultados de búsqueda deberían ser más relevantes ahora”.

La ‘Manzana’ mostró como ejemplo una aplicación desarrollada por ellos que aparecía por delante de Dropbox, un gestor de archivos de gran popularidad. De esta manera, confesó que interferían en los resultados de búsqueda, pues su software ha sido lanzado recientemente y es poco conocido.

El vicepresidente de App Store, Matt Fischer, protagoniza otra conversación por correo donde se reclama a sus subalternos este hecho. En el mensaje puede leerse: “¿Quién dio luz verde para poner la app Files (de Apple) encima de Dropbox en los resultados de búsqueda orgánicos? No sabía que hicimos eso, y no creo que debamos. En el futuro, quiero que me lleguen solicitudes similares para su revisión y aprobación”.

Con esta última prueba, Fischer y Naskar aseguran que el hecho fue un “error”, pese a que dichos resultados se mantuvieron de esa forma durante 11 meses. Según el vicepresidente, revertir las búsqueda requería de intervención manual.

Para Tim Sweeney, CEO de Epic Games y principal opositor de las prácticas que Apple impone en su ecosistema (específicamente en la App Store), lo más grave no es que la ‘Manzana´ haya priorizado su propio aplicativo, sino el hecho de que Dropbox “ni siquiera estaba visible en la primera página de la búsqueda”.

Para él, Cupertino ha llegado incluso a degradar a las aplicaciones que más competencia le suponen, pese a que hay todavía mucho por investigar sobre la legalidad de su accionar ya descrito.

Según un reporte de The Verge, las explicaciones que Cupertino está brindando hasta el momento son poco convincentes. Para Sean Hollister, periodista de dicho portal, hay muchas posibilidades de que Apple siga mintiendo si ya lo hizo una vez. Todo según un simple hecho: Files seguía ocupando el primer lugar en la categoría de gestor en la nube incluso después de que el error se haya presuntamente solucionado.

Ante los reportes, Cupertino publicó este comunicado: “Creamos la App Store para que sea un lugar seguro y confiable para que los clientes descubran y descarguen aplicaciones, y una gran oportunidad comercial para todos los desarrolladores. App Store Search tiene un solo objetivo: conseguir que los clientes obtengan lo que buscan. Lo hacemos de una manera justa para todos los desarrolladores y no beneficiamos nuestras aplicaciones sobre las de ningún desarrollador o competidor. Hoy en día, los desarrolladores tienen muchas opciones para distribuir sus aplicaciones y es por eso que trabajamos arduamente para que sea fácil, justo y una gran oportunidad para ellos puedan desarrollar aplicaciones para nuestros clientes en todo el mundo”.