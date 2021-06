En todos los móviles inteligentes hoy en día nos encontramos con WhatsApp, una aplicación que nos permite comunicarnos por mensajes, llamadas a través de internet y videollamadas con nuestros amigos o familiares.

Sus novedades nos han permitido crear estados que duran 24 horas y cada vez es un sistema más completo con actualizaciones constantes; sin embargo, siempre hay usuarios que quieren más y que optan por los WhatsApp MOD.

¿Qué es WhatsApp MOD?

Como indica el propio término “MOD”, se trata de una modificación de la aplicación oficial de WhatsApp. No está desarrollada por el propio Facebook, sino que es algo creado por usuarios con la intención de ofrecernos más opciones.

Si bien estos MOD te permiten usar funciones que la app original no tiene, también son peligrosos debido a que provienen de sitios web que ciertamente no conocemos y pueden incluir virus o spyware. Por ello, el servicio de mensajería no avala su uso.

En su términos de uso, WhatsApp es tajante y dice que suspenderán la cuenta de cualquier persona que no esté usando la aplicación oficial. Eso significa que todos los MOD y clientes no oficiales de la plataforma están prohibidos y su uso es motivo suficiente para banear o suspender una cuenta.

Aquí te dejamos una lista con los MOD más populares de WhatsApp que te podrían generar problemas: