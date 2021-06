Google Chrome vuelve a mostrar las URL completas y renuncia a su proyecto de ‘desaparecerlas’

Tanto Google Chrome como otros navegadores populares han estado fuertemente interesados en desarrollar nuevas funciones que hagan de la internet un lugar más seguro. Una de estas iniciativas fue el proyecto para “desaparecer” las URL de las barras de direcciones, de manera que se puedan identificar los dominios fiables de forma más intuitiva. La idea tomó forma y se probó, pero no obtuvo buenos resultados.

Las URL se ocultaron parcialmente con la pasada versión 85 de Google Chrome, estrenada en agosto de 2020. En esta actualización, algunos usuarios pudieron probar la característica de manera que, en la barra de direcciones, solo se podía observar el dominio principal de la página que estuvieran visitando.

Indistintamente a si el proyecto tenía valor o no, parece que a la gran mayoría de internautas no les gustó para nada el cambio. Cientos de críticas se registraron en los foros de la comunidad y no tuvo que pasar mucho tiempo para que Google decida abandonar su visión.

Desde Mountain View, la compañía siempre sostuvo que, según ellos, las URL son “difíciles de leer” y es “complicado saber en qué parte de ellas se supone que debemos confiar”. La directora de ingeniería del navegador, Adrienne Porter Felt, comentaba en 2018: “En general, no creo que las URL estén funcionando como una forma válida de transmitir la identidad del sitio”.

Por supuesto, la idea tuvo que pasar por un periodo experimental que se ha extendido casi por 10 meses. Ahora, según señala un documento descubierto por el portal Android Police, Google habría desechado la idea, admitiendo que “no ha funcionado como se esperaba”.

La última actualización vigente de Google Chrome es la versión 91, aparecida en mayo. La mecánica que ocultaba parcialmente las URL ya no está presente y así lo confiesa Emily Stark, ingeniera de software de Chrome en el blog oficial de Chromium. “Este experimento no movió métricas de seguridad relevantes, así que no lo vamos a lanzar”.