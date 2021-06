¿Cómo crear una carpeta invisible que podrás colocar en tu escritorio y que nadie notará?

Si tienes documentos importantes en tu computadora y no quieres que nadie los revise, te interesará saber que existe un truco secreto para crear una carpeta invisible que podrás colocar en cualquier lugar y nadie se dará cuenta. ¿Quieres saber cómo?

Este método no requiere instalar ningún programa extraño en tu PC de escritorio o laptop. Asimismo, puede ser utilizado no solo por usuarios de Windows 10, sino también por aquellos que emplean Windows 8, Windows 7, etc.

Pasos para crear una carpeta invisible en Windows

1. Sitúate en cualquier ubicación de tu computadora. Puede ser tu escritorio, la unidad C o D, entre otros.

2. Crea una carpeta en ese lugar.

3. Para que el nombre sea invisible, tendremos que renombrarla. Para que eso suceda, tendremos que presionar las teclas F2 y luego Alt + 0160.

4. Si introdujiste el comando correctamente, verás que la carpeta ya no tiene nombre. Ahí no acaba el asunto.

5. Ingresa a las Propiedades de ese archivo (clic derecho y elige esa opción) y te saldrá una pequeña ventana.

6. Esta miniventana cuenta con cinco pestañas llamadas General, Compartir, Seguridad, Versiones anteriores y Personalizar. Escoge la última de ellas.

Cambia el ícono predeterminado de las carpetas. Foto: LifeStyle

7. Te saldrá la opción cambiar ícono. Presiónala y verás todos los íconos disponibles en tu computadora.

8. Selecciona uno que no muestre nada (un espacio vacío) y acepta.

Selecciona un espacio vacío. Foto: LifeStyle

Eso sería todo. La carpeta que creaste en un inicio tendrá un nombre e ícono invisible. De esta manera, nadie más que tu sabrá que la creaste, así que puedes colocarla en cualquier ubicación y usarla para almacenar archivos importantes.