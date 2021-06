Galaxy A52: lo bueno y lo malo del nuevo smartphone gama media de Samsung

La diferencia que existe entre los teléfonos premium y los de gama media se va acortando poco a poco, debido a que las principales marcas como Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola, entre otras, están incluyendo mejores especificaciones en sus dispositivos más económicos.

El Galaxy A52 de Samsung, por ejemplo, es un equipo que pertenece a la gama media, pero que cuenta con características que son propias de celulares top, como una cuádruple cámara trasera, batería de larga duración, sensor de huellas en la pantalla, reconocimiento facial, etc.

La presente reseña tiene como objetivo brindar mi experiencia utilizando este celular, así como detallar los puntos positivos y negativos que noté en este terminal que está disponible en cuatro diferentes colores: negro, violeta, blanco y azul.

Presentación y diseño

El smartphone viene con varios accesorios, como una llave para la bandeja SIM, un cable tipo C y un cargador de 25 W (un acierto, ya que los S21 no lo traían). Lo que no incluyó fue la funda de silicona transparente que la mayoría de marcas suele regalar.

Al igual que otros gama media, el Galaxy A52 posee un cuerpo de plástico que tiene un acabado agradable al tacto y que no se ensucia con facilidad. Destaca, además, por ser muy liviano (189 gramos), pese a su gran tamaño (159,9 de alto, 75,1 ancho y 8,4 milímetros de grosor).

En la parte posterior, tenemos un módulo rectangular que alberga la cuádruple cámara trasera y el flash. A pesar de ser bastante grande, no tendrás problema en poner el celular con la pantalla boca arriba, como ocurre con otros dispositivos con módulos enormes.

Finalmente, el equipo cuenta con botones de encendido/apagado y volumen (ambos en el lateral), así como un puerto jack de 3,5 mm para audífonos, un puerto USB tipo C, un altavoz y la bandeja SIM/MicroSD.

Pantalla

Este terminal se caracteriza por su gran pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) que tiene una tasa de refresco de 90Hz (120 Hz en la versión 5G). En la parte superior, vemos un orificio que alberga la cámara frontal de 32 megapíxeles (f/2.2).

Aunque este pequeño agujero puede incomodar al inicio, sobre todo si ves contenido multimedia en pantalla completa, te llegas a acostumbrar y pasará desapercibido, gracias a la excelente calidad de imagen que brinda el dispositivo, sobre todo en interiores.

Gracias a que el brillo aumenta de forma automática cuando estás en exteriores, la pantalla siempre se verá bien; es decir, no se oscurece, un problema clásico que se presenta cuando nos encontramos en lugares con una intensa luz solar.

Para sacarle el jugo a la pantalla, es recomendable probarla con Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video u otro servicio que brinde contenido en alta resolución, así como con videojuegos populares que muestren gráficos de última generación.

Un punto que me gustaría resaltar es el ‘panel edge’ que está ubicado al lado derecho (por donde están los botones de volumen y encendido). Esta herramienta es de mucha utilidad, ya que podemos incluir varios accesos directos.

Por ejemplo, las aplicaciones que más utilizamos, nuestros videojuegos favoritos, también nuestros contactos más frecuentes, información sobre el clima de tu localidad o herramientas como, por ejemplo, hacer recortes de pantalla.

Cámara frontal de 32 megapíxeles del Galaxy A52 de Samsung. Foto: Juan José López

Seguridad

Además del patrón y la contraseña, el Galaxy A52 de Samsung cuenta con reconocimiento facial. Gracias a esta función, podrás desbloquear la pantalla mostrando tu rostro con los ojos abiertos, esto para evitar que intenten acceder al dispositivo mientras duermes.

El reconocimiento facial de muchos smartphones, incluso los de gama alta, suele fallar cuando estamos en lugares oscuros. Sin embargo, en este teléfono ese problema no se presenta. Si posees anteojos, incluso podrás desbloquear el equipo, así te los hayas quitado.

El sensor de huellas digital, por su parte, se encuentra en la pantalla y nos permite registrar varios dedos. Funciona la mayoría de veces, solo noté algunas demoras cuando tienes las manos mojadas, por lo que es recomendable secarlas antes de usarlo.

Finalmente, también cuenta con el famoso ‘smart look’ o desbloqueo inteligente. Es decir, el equipo permanecerá desbloqueado si está cerca de un dispositivo de confianza como un smartwatch, smartband, altavoz inteligente, etc.

Rendimiento y batería

Gracias a que posee un potente procesador Qualcomm Snapdragon 720G, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (ampliables hasta 1 TB mediante microSD), no tendrás problemas de rendimiento usando aplicaciones populares.

Redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, etc., correrán con normalidad y no presentarán ‘lag’ en ningún momento, aunque las uses de forma paralela. En lo que respecta a los videojuegos, tampoco hubo problemas con Pokémon GO, Asphalt 9, entre otros.

Si eres fan de Fortnite, te interesará saber que el Samsung Galaxy A52 es compatible con este battle royale. Durante el tiempo de prueba, disfrute de varias partidas y solía jugar a 30 fps; sin embargo, hubo momentos donde esa cifra bajó, pero tras unos segundos volvía a subir.

En lo que respecta a la autonomía, el smartphone viene con una batería de 4.500 mAh que te permite usarlo por casi todo el día. En caso te quedes sin energía, no te preocupes, ya que solo debes emplear su cargador de carga rápida de 25 W.

Algo curioso del cargador (que viene con un cable un poco pequeño) es que hará su trabajo muy rápido, siempre y cuando dejemos descansar el teléfono. Es decir, si lo usamos mientras está cargando (lo que hace mucha gente) demorará demasiado.

Cuádruple cámara trasera del Samsung Galaxy A52. Foto: Juan José López

Fotografía

El Galaxy A52 tiene una cuádruple cámara trasera compuesta por un lente de 64 MP, un ultra gran angular de 12 MP, un macro de 5 MP y un sensor de profundidad de 5 MP. La frontal, por su parte, es de 32 MP y nos permite tomarnos selfies de gran calidad, incluso de noche.

Además de sus modos de fotografía y video, este smartphone posee otras funciones para sacarle el jugo a sus cuatro cámaras como foto panorámica, modo retrato (que difumina el fondo), macro (sirve para captar objetos pequeños como insectos, plantas, etc), cámara lenta, super lenta y rápida.

Este terminal desarrollado por Samsung también cuenta con una herramienta especial llamada Zona AR que nos permite hacer varias cosas interesantes como crear un emoji animado usando nuestro rostro, el cual podemos personalizar a nuestro gusto.

Es decir, si no nos gusta cómo quedó, podemos cambiarle de peinado, ponerle barba o bigote, o ponerle un determinado accesorio o vestuario. El resultado puede ser compartido con tus amigos a través de cualquier plataforma de mensajería instantánea.