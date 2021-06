Moto G100: ¿cuáles son las experiencias exclusivas de su plataforma Ready For?

Uno de los teléfonos más llamativos lanzados por Motorola es el Moto G100, ya que puede convertirse en una PC de escritorio o una consola de videojuegos, gracias a su plataforma llamada Ready For. ¿Cómo funciona?

Para probar esta tecnología, primero deberás activar el bluetooth del smartphone para vincularlo a otros dispositivos inalámbricos como el teclado, mouse o el joystick de tu consola favorita (PlayStation, Xbox, etc.)

Posteriormente, tendrás que conectar el Moto G100 a cualquier televisor que tenga un puerto HDMI o tipo C. Una vez vinculados podrás empezar a disfrutar las cuatro experiencias que ofrece la plataforma Ready For.

1. PC de escritorio

Esta función muestra un escritorio similar al de Windows. Ahí veras todas las apps instaladas, incluso podrás usar algunas. Si bajaste Word, por ejemplo, redactarás un documento como si estuvieras en una computadora.

2. TV

Esta experiencia permite utilizar nuestras plataformas de streaming favoritas (YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, etc.) en cualquier televisor, así no sea un Smart TV. Solo debe tener un puerto HDMI.

3. Juegos

Nos permite utilizar el joystick de cualquier consola para jugar los títulos que instalamos en el Moto G100. De esta manera, tendrás una gran ventaja, ya que no usarás los botones táctiles del celular, sino los de un mando.

4. Chat de video

Finalmente, la última experiencia está enfocada en las aplicaciones que brindan servicios de videollamada, ya que tiene una opción para hacer seguimiento. Es decir, siempre saldremos en primer plano, así nos desplacemos hacia los lados.