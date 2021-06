Huawei FreeBuds 4i: los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido y gran batería

Huawei no ha ha hecho más que evolucionar dentro del competitivo mercado de los auriculares inalámbricos. La firma china lanzó los Huawei FreeBuds 4i en Perú, con características bastante importantes que ofrecen una gran experiencia a un precio bastante económico.

Los Huawei FreeBuds 4i son auriculares TWS (True Wireless Stero); es decir, que no necesitan de cables para conectarse a otro dispositivo, sea un smartphone (iPhone o Android), tablets o computadoras. En las siguientes líneas daré mi opinión sobre estos gadgets.

Huawei FreeBuds 4i

Diseño y comodidad de los Huawei FreeBuds 4i

Quiero empezar diciendo que por mucho tiempo he utilizado auriculares tradicionales, de los que se conectan a otro equipo a través de una entrada jack de 3,5 mm y que no contaban con almohadillas o chupón.

Es debido a esto que los nuevos wareable de Huawei se convirtieron en una experiencia totalmente nueva para mí, más aun cuando los audífonos de chupón siempre han supuesto un problema para mí debido a la comodidad.

Sin embargo, los Huawei FreeBuds 4i dejaron estos malos pasajes atrás, ya que son ergonómicos y se adaptan muy bien a la cavidad del oído. La comodidad es una de las características a resaltar dentro de estos dispositivos.

Huawei FreeBuds 4i

Los wareable fueron fabricados en plástico y son resistentes a las huellas. Esto es importante detallar porque para activar, por ejemplo, la cancelación de ruido o detener la reproducción de la música, debemos tocar cualquier auricular.

El tamaño de estos gadgets es pequeño y su diseño es simple, lo cual difiere con su estuche, ya que tiene una apariencia que simula a las piedras de óvalo perfecto que solemos encontrar en las playas. Esto impide que pueda mantenerse parado.

Otro detalle a mencionar es que, si bien el estuche también está hecho en plástico no muestra la misma resistencia a las huellas como lo hacen los audífonos. No obstante, transportarlo es muy sencillo y no molesta.

Huawei FreeBuds 4i

Sonido y conectividad de los Huawei FreeBuds 4i

Otra de las características a resaltar de los Huawei FreeBuds 4i es su sonido. Yo soy de los que escucha música al máximo de volumen y los auriculares inalámbricos de la firma china no me han decepcionado en este aspecto.

El sonido, para el precio de venta que tienen en el mercado, es bastante bueno. Las voces de los cantantes así como los beats de la música se escuchan con mucha nitidez. Lo mismo sucede cuando oímos un audio que alguien nos envió desde Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram.

En lo que respecta al sonido en las videollamadas desde plataformas como Zoom, Teams, Meet o hasta Discord también es bueno. Eso sí, en este último quiero explayarme un poco porque es necesario realizar algunas configuraciones.

Generalmente, yo utilizo Discord para comunicarme con mis amigos y mientras lo hago escucho música de YouTube. Esto, en un inicio, se convirtió en un gran problema para mí. Sucede que cuando estaba en la reunión el audio de la música no se podía oír y no era porque se detenía la reproducción, sino que, literalmente, no se oía.

Entonces, lo que hice fue configurar la entrada y salía de audio en Discord para poder escuchar mi música favorita, mientras estaba en Discord con mis amigos conversando. Es más, ellos también colocaban un bot que reproducía música en el canal. De tal manera que tenía tres entradas de audio y estas eran captadas en simultáneo por los Huawei FreeBuds 4i.

La conectividad de los auriculares inalámbricos de Huawei con otros dispositivos que no son de la marca también es buena y bastante rápida. Durante estos días, he usado los audífonos en mi teléfono de LG, mi iPhone y mi laptop son ningún problema.

Por ejemplo, si tenía mis audífonos tradicionales conectados a mi laptop y abría el estuche con uno de los auriculares de Huawei dentro de él, el sonido de la música se reproducía automáticamente por Bluetooth en los Huawei FreeBuds 4i.

Funciones y autonomía de los Hauwei FreeBuds 4i

Los auriculares inalámbricos de la fabricante china llegan con la tecnología de cancelación de ruido activa, una función que se desenvuelve bien a pesar de que se encuentra en gadgets económicos.

Mientras llevaba puestos los audífonos con la cancelación de ruido activa, no he logrado escuchar el sonido del timbre del teléfono, algún programa de televisión que se emitía en la TV que tengo a menos de 10 metros de mí, hasta el claxon de los carros que pasan cerca de mi casa.

Según detalla Huawei, esta tecnología es constante y no se adapta al ruido que esté cerca de nosotros. A esto se le suma la cancelación de ruido pasiva que ofrece el equipo.

En lo que respecta a la autonomía, nos encontramos con unos audífonos TWS que brindan 10 horas de reproducción continua de música con una carga completa. Esto es gracias a su tecnología de carga rápida que con solo 10 minutos ya obtenemos 4 horas de audio, mientras que en el estuche tenemos 22 horas de reproducción permanente.

Ambos auriculares cuentan con sensores capacitivos incorporados para realizar determinadas acciones como reproducir música, hacer llamadas, reducir el ruido, entre otros. Aquí te muestro cuáles son:

Toca dos veces: Reproducir o pausar la música

Tocar dos veces: Responder o finalizar la llamada

Pulsación larga: Activar o desactivar el modo ANC o Reconocimiento.

En la parte lateral derecha del estuche también encontramos un botón. Solo bastará con presionarlo por unos segundos para activar el Bluetooth y nuestra laptop, tablet o smartphone lo reconozca. Te darás cuenta porque el sensor led que está en la parte frontal emitirá una luz blanca. Cuando esta sea naranja es porque la batería está por agotarse y verde es porque está recargado.

AI LIfe y lo que se debe mejorar con los Huawei FreeBuds 4i

Si bien se nos recomienda utilizar los Huawei FreeBuds 4i con la app AI Life de la misma compañía, esta aplicación no influye mucho en lo que respecta al funcionamiento, ya que solo nos muestra la cantidad de batería que tienen los audífonos, actualización del firmware y configuración de la parte táctil del equipo.

Estos gadgets también tiene puntos a mejorar como el control del volumen a partir de los auriculares. En el caso de la app, tampoco encontramos un ecualizador para mejorar los graves y agudos de alguna pieza.

Conclusión

Los Huawei FreeBuds 4i son una buena opción en los que respecta a audífonos inalámbricos con grandes prestaciones. Tienen un precio económico y funciones como cancelación de ruido activa y gran batería que muchos usuarios demandan hoy en día.