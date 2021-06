¿Qué hacer si mi nuevo número ya existe en WhatsApp?

Puede ocurrir que cuando estrenas un nuevo número de teléfono, activas WhatsApp y, al hacerlo, te encuentras con que ya estás en varios grupos y extraños te envían mensajes como si te conocieran de toda la vida. ¿A qué se debe este problema y cómo solucionarlo? Aquí te lo explicamos.

En este sentido, debes saber que cada cuenta de WhatsApp está vinculada a un número de teléfono. Si el que tienes ya existe en la plataforma, es posible que haya sido usado por otra persona en la app de mensajería, puesto que los operadores de telefonía móvil reciclan dígitos.

Si el dueño anterior de tu número no borró su cuenta, es posible que tú y tus contactos todavía puedan verla en la plataforma antes de que actives el nuevo perfil. También podrías ver la foto principal y la información que pertenecían a esa persona.

Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Esto solo significa que la cuenta antigua no fue borrada y por eso hay datos pasados en el sistema. El dueño anterior del perfil en cuestión no tendrá acceso a el cuando lo actives en tu teléfono. Tus conversaciones y datos están seguros.

Para evitar la confusión de números que reciclan las operadoras, WhatsApp revisa la actividad de cada cuenta y, tras 45 días de inactividad, si se produce un nuevo uso desde un dispositivo diferente, la app lo interpreta como una recién creada, por lo que se eliminan todos los datos de la anterior, lo que incluye la foto de perfil o la información.

Una vez aclarado este tema, solo te quedará lidiar con las personas que te hablan como si fueras el anterior usuario del número y los posibles grupos en los que estés incluido. Esto es un tanto molesto, aunque con un poco de paciencia seguro que en poco tiempo conseguirás librarte de la mayoría de conversaciones.