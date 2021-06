WhatsApp: así ocultas para siempre todos los grupos que no puedes abandonar

No es fácil abandonar un grupo de WhatsApp, ya que todos los integrantes sabrán que tomaste esa decisión. Aunque existen muchas apps que, supuestamente, te permiten salirte sigilosamente, lo cierto es que ninguna funciona.

La única solución es silenciar el grupo (por un tiempo indefinido) y luego archivarlo. El problema es que no se oculta para siempre, ya que volverás a verlo cuando una persona realice cualquier publicación, así no te etiqueten.

Por fortuna, los desarrolladores de WhatsApp acaban de lanzar una herramienta (que todavía está en fase de pruebas) que te permitirá decirle adiós a todos los chats grupales que, por algún motivo, no quieres o no puedes abandonar.

Esta nueva característica, conocida en un inicio como modo vacaciones, se encuentra disponible en la beta para dispositivos Android. Lo que hace es ocultar los grupos de forma permanente; es decir, no volverán a aparecerte.

Se almacenarán todos los grupos y no recibirás ninguna notificación. Foto: La República

No importa que en ese chat grupal envíen fotos, videos, mensajes o que te etiqueten, a ti no te llegará ninguna notificación, tampoco te saldrá la conversación en la interfaz de WhatsApp. Sin embargo, hay un detalle que puede no gustarte.

La ubicación de estos chats que fueron silenciados permanentemente no es la ideal, ya que están encima de tus conversaciones importantes. Aunque al estar en fase de pruebas, es probable que la cambien de lugar.

Archivados se ubica encima de todas tus conversaciones. Foto: La República

¿Cómo tener esta herramienta?

Para probar esta nueva función solo debes convertirte en un betatester. Al hacerlo, podrás descargar la versión beta de WhatsApp desde Play Store. Registrarte es bastante sencillo, solo deberás inscribirte en esta página oficial.