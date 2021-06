Google Fotos: ¿cuánto tienes que pagar para usar el servicio si superaste los 15 GB?

Google Fotos es una de las plataformas de guardado de fotografías y videos más populares de la actualidad. Por mucho tiempo, este servicio ha sido gratis; sin embargo, los de Mountain View anunciaron hace varios meses que a partir del 1 de junio de 2021 este dejaría de ser gratuito y lo cumplió. Conoce cuánto tendrás que pagar si ya superaste el límite de espacio.

La importancia de Google Fotos entre los usuarios de Android radica en su integración con el sistema operativo de Google, así como sus innovadoras opciones adicionales para la edición de fotografías, entre otras.

En noviembre del año pasado, la gran G compartió un reporte donde señalaba que en la plataforma ya había más de 4 trillones de imágenes. Esto se debe a que cada semana se suben a la app 28.000 millones de nuevas fotos y videos.

Por este motivo, las fotografías y contenido multimedia que se suba a la app desde este 1 de junio en adelante ocuparán espacio de tu almacenamiento en Google Drive, el cual corresponde a 15 GB.

Los 15 GB no son de uso exclusivo para Google Fotos, porque los archivos que subas a Google Drive y los correos electrónicos que recibas o envíes también formarán parte de esta cantidad; es decir, será un depósito compartido entre los distintos servicios de la compañía.

Eso sí, no tienes por qué preocuparte si subiste una gran cantidad de imágenes y videos a Google Fotos hasta antes del 31 de mayo con la opción alta calidad y no calidad original, ya que no ocuparán espacio en la nube.

Ahora bien, si ya superaste los 15 GB que te otorga Google, lo que debes hacer es comprar más espacio en la página de Google One. Se trata de tres planes que van desde los 100 GB hasta los 2 TB, los cuales puedes pagar de manera mensual o hacer un único pago de forma anual.

Planes para aumentar el espacio en Google Fotos

100 GB - pago mensual: 6.49 soles / pago anual: 64,99 soles

200 GB - pago mensual: 9.99 soles / pago anual: 99,99 soles

2 TB - pago mensual: 32.49 soles / pago anual: 324,99 soles