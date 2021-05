Sony WF-1000XM4: filtran las funciones y características de los auriculares

¿Estamos a puertas de un nuevo lanzamiento de Sony? Una filtración ha tomado por sorpresa a miles de internautas, quienes lograron ver cómo lucirá y conocer las características de los auriculares inalámbricos WF-100XM4 de la compañía nipona.

Los Sony WF-100XM4 se encuentran en el actual calendario de lanzamientos de empresa japonesa. Recordemos que la firma suele actualizar esta gama de productos cada dos años y el 2021 no sería la excepción.

Según apunta UNOCERO, medio especializado en tecnología, un spot promocional de la compañía se publicó en YouTube, pero fue eliminado a los pocos minutos. Tiempo suficiente para que un usuario de Reddit comparta dicho video en el foro.

En el clip, se mencionan cada una de las características del gadget y su diseño final. Afortunadamente, el spot volvió a ser publicado en la plataforma de Google y aquí te lo compartimos, aunque está en francés.

Como puedes apreciar, Sony mantendrá el panel táctil para los WF-100XM4, que permitirá controlar la reproducción multimedia, activar o desactivar la cancelación de ruido y hasta solicitar información a Alexa o Google Assistant. Además, llegaría en los colores negro y blanco.

Entre las funciones que más destacan en estos auriculares inalámbricos, está su compatibilidad con LDAC, el códec de Sony para reproducir música en alta fidelidad; es decir, HiFi. Sin embargo, para ello será necesario que el formato se ofrezca en un formato sin pérdida y el smartphone cuente con soporte para esta característica por medio del Bluetooth.

Los gadgets de la firma nipona ofrecen hasta 8 horas de autonomía con la opción de cancelación de ruido activada. A esto se le suma que el estuche tendrá una duración de hasta 24 horas con la misma configuración en funcionamiento.

Los auriculares de Sony tendrán cancelación de ruido. Foto captura: YouTube

Por otro lado, encontramos el Speak To Chat, una de las nuevas herramientas que aparece en el spot de Sony. Con ello, los auriculares activarán los micrófonos para que el usuario escuche lo que la otra persona dice en el momento que detecte que alguien esté hablando.

Los nuevos auriculares inalámbricos de Sony tendrían micrófonos para conversar por videollamada. Foto captura: YouTube

Es gracias a esto que no será necesario detener la reproducción de la música que se esté escuchando o quitarse los auriculares para mantener una conversación con otra persona. No obstante, por ahora no han aparecido detalles sobre el precio ni su posible fecha de lanzamiento.