Acusan a Google de esconder las opciones de privacidad en teléfonos Android

Google en el ojo de la tormenta. En Arizona se está llevando a cabo un juicio sobre las prácticas de recolección de datos privados de usuarios de la compañía a través de Android, sistema operativo que utilizan una gran variedad de dispositivos móviles.

Según detalla Computer Hoy, medio especializado en tecnología, durante el juicio contra Google se hizo pública una investigación donde se demostró que la compañía realizaba prácticas poco éticas para impedir que los usuarios oculten su localización en Android. Lo sorprendente de todo esto es que ni siquiera los ejecutivos de la firma sabían cómo funcionaba esto.

Fue gracias a la presión de compañías que velan por la privacidad de los internautas que el juez hizo público algunos documentos de dicha investigación, de acuerdo a Business Insider. En ella, se menciona que la gran G habría, incluso, obligado a fabricantes como LG a esconder las ya mencionadas opciones en su capa de personalización del sistema operativo.

Es en este documento que los ejecutivos del departamento de privacidad confiesan que no sabían cómo funcionaban estas opciones. Asimismo, Business Insider agrega que en esos papeles se detalla cómo Google aparentemente rastreaba la localización de los usuarios no solo por medio del GPS, sino desde conexiones Wi-Fi y hasta apps de terceros que no estaban afiliadas a la gran G.

Por otro lado, también se explica que los de Mountain View continuaban rastreando a los propietarios de dispositivos móviles incluso cuando algunas opciones de seguimiento estaban desactivadas, y la forma en que se escondía las funciones de privacidad en menús complicados de acceder para la gran mayoría de personas.

Jack Menzel, antiguo vicepresidente que supervisa Google Maps, aceptó en una declaración que la única manera en que Google no pueda averiguar la ubicación de la casa y el trabajo de una persona era si ese individuo utilizaba datos falsos de dónde vive.

Por su parte, en los documentos también están las declaraciones de Jen Chai, alto directivo de productos de Google a cargo de los servicios de localización, quien admitió que no sabía cómo interactuaba la compleja red de configuraciones de privacidad de la empresa.

En los mismos documentos se muestra cómo algunos trabajadores de Google se quejaban de que Apple “les robaba el almuerzo (las ventas de móviles)” al no rastrear la localización de los usuarios, apunta Computer Hoy.