YouTube: ¿cómo ver videos sin anuncios y sin usar apps fuera de Play Store?

Existen muchas aplicaciones que permiten a los usuarios reproducir videos de YouTube sin anuncios. El problema es que todas se encuentran fuera de Play Store o App Store, las tiendas virtuales de Android y Apple, respectivamente.

New Pipe, OGYouTube, TubeMate y YouTube Vanced son algunos de estos programas que cumplen su cometido y que pueden parecer inofensivos; sin embargo, no pasaron controles de seguridad al no estar en una tienda oficial.

Quizás no lo sabes, pero instalar una APK bajada de sitios externos (APK Mirror, Uptodown Android, APK Downloader, etc) puede suponer un riesgo, ya que alguien pudo haber incluido un código malicioso en la aplicación.

¿Qué solución es segura?

Si quieres reproducir videos de YouTube de forma segura y sin los molestos anuncios, lo recomendable es instalar en tu teléfono un navegador llamado Brave que está basado en Chromium y que fue lanzado en 2016.

Actualmente, los desarrolladores de Brave han lanzado versiones para Android, iPhone y también PC, así que podrás hallar la aplicación en Play Store o App Store y bajarla sin ningún temor, ya que estará libre de malware.

Una vez instalada, puedes volverla en tu navegador predeterminado, ya que no solo oculta la publicidad de YouTube, sino también de otras páginas. Esto lo hace de forma automática por contar con Adblock.

Instala ícono en la pantalla

Una de las particularidades de Brave es que puedes deshacerte de la aplicación de YouTube para siempre. Al crear un acceso directo en tu pantalla lograrás ingresar a la plataforma de Google con solo un toque.

Para originar este acceso, entra al portal de videos desde el navegador y selecciona los ajustes. Te saldrá una lista de opciones, donde debes escoger Añadir a la pantalla de inicio. Eso sería todo, saldrá un ícono similar a YouTube.