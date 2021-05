WhatsApp: ¿por qué no te llegan los mensajes hasta que abres la aplicación?

Es posible que alguna vez te haya pasado que te llegan mensajes en WhatsApp, pero tu teléfono no te notifica hasta que abres la aplicación y ves que tienes decenas de conversaciones pendientes a las que no has prestado atención durante varias horas. Pueden haber varias causas que ocasionen este problema y aquí te explicamos cómo puedes solucionarlo.

Si puedes abrir páginas web pero no puedes usar WhatsApp, contacta a tu operador de telefonía móvil para comprobar que tu Nombre de Punto de Acceso (APN, por sus siglas en inglés) y tu router están configurados correctamente para permitir conexiones no-web.

Otra de las primeras revisiones que debes hacer en WhatsApp es comprobar que no tienes activado el modo de No Molestar que hace que las notificaciones no se muestren durante este tiempo. Sigue estas instrucciones y compruébalo:

Ve a los ajustes de tu teléfono móvil

Accede al apartado de Sonido / Sonidos y vibración

Ve a no molestar

Comprueba que no está activado

También debes comprobar que la opción Restringir datos de fondo de tu teléfono esté desactivada y realiza los siguientes pasos:

En tu teléfono, ve a Ajustes > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones > WhatsApp > Uso de datos

Comprueba que la opción Restringir datos de fondo está desactivada.

Sigue los mismos pasos para Google Play Services.

Sin embargo, también existen otras soluciones para resolver este problema de WhatsApp. A continuación, te detallamos lo que debes hacer.