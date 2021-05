Google Assistant: una de sus funciones más importantes volvería al servicio

En los cinco años que lleva Google Assistant en los teléfonos Android, los de Mountain View han ido mejorando este servicio que nos permite realizar ciertas actividades en el móvil. Una de las funcionalidades nos dejaba saber qué había en la pantalla del smartphone.

Google Assistant tuvo una opción llamada ¿qué hay en mi pantalla?, cuya labor era verificar el contenido que teníamos en el panel y desde allí ofrecer resultados de enlaces a páginas web, videos de YouTube o hasta opciones de búsqueda para realizar alguna compra.

Google Assistant

A pesar de su popularidad, los de Mountain View retiraban y añadían esta característica según la versión y actualización de su asistente inteligente. Ello generó el rechazo por parte de los usuarios porque se trataba de una herramienta muy útil que no necesitaba de comandos de voz para activarse, solo bastaba con presionar el botón de la opción en la plataforma.

Sin embargo, parece ser que la gran G ha decidido escuchar las quejas de los usuarios de Android y les dará lo que tanto quieren. XDA, importante sitio web de tecnología, logró analizar la más reciente actualización del asistente y descubrió un código que hace referencia a esta funcionalidad.

El retorno de ¿qué hay en mi pantalla? no es la única sorpresa para el asistente virtual, ya que también se encontró nueva sección que estaría integrada al panel del servicio, y se llamaría my actions, que se traduciría como mis acciones. Sin embargo, no han compartido detalles sobre esta característica.

Si bien en el evento I/O Google 2021 la compañía presentó novedades acerca de Android 12 y sus distintos servicios, entre ellos Google Assistant, estas funcionalidades no fueron mostradas durante la transmisión. Esto hace pensar que deberemos esperar hasta la presentación oficial del nuevo sistema operativo móvil de la firma.