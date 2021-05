Fundador de OnePlus asegura que la tecnología actual está estancada

Carl Pei, uno de los fundadores de la compañía china OnePlus, y donde ya no trabaja desde el 2020, no ha estado alejado de la industria tecnológica, ya que acaba de crear su propia empresa a la que bautizó como Nothing.

Durante una entrevista brindada a Android Authority, el emprendedor sueco de raíces chinas criticó duramente a tecnología actual, asegurando que está estancada y es aburrida.

Al ser preguntado sobre qué producto le parece interesante o que estaría dispuesto a comprar, el CEO de Nothing aseguró que “la tecnología está estancada” y que ningún dispositivo le llama realmente la atención.

“No se me ocurre nada en este momento. Siento que es una especie de falta de inspiración percibida. Parece que cada generación es solo una pequeña actualización de la anterior, así que no lo sé. Realmente, no he visto nada que quisiera comprar recientemente”, sostuvo.

Audífonos transparentes

En otra parte de la entrevista, Pei habló acerca de Ear 1, los nuevos audífonos inalámbricos que su compañía Nothing está desarrollando. El empresario aseguró que tendrá un diseño transparente, algo no muy común en estos días.

“No creo que el producto final se vea exactamente como los diseños conceptuales, pero queremos mostrar realmente nuestra filosofía de diseño transparente, por lo que se ve muy diferente a cualquier cosa que hayas visto”, señaló.

Finalmente, la antigua cabeza de OnePlus reveló que ser fanático de la franquicia Pokémon, ya que los nombres clave de sus principales productos tecnológicos están relacionados con estas criaturas.

Por ejemplo, los Ear 1 eran llamados ‘Aipon’ durante su desarrollo. Actualmente, la firma se encuentra trabajando en otro proyecto (del que no quiso brindar muchos detalles) pero que ha sido bautizado como ‘Abra’.