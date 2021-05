¿Qué pasa si no tengo actualizado mi teléfono Android?

Como todo software en constante evolución, Android recibe actualizaciones cada cierto tiempo que no solo añaden novedades al sistema, sino también lo hacen más estable y, sobre todo, lo protegen frente a amenazas como malwares o virus.

En este sentido, debes saber que si no actualizas el sistema operativo de tu teléfono Android, este no dejará de ser útil. Sin embargo, sí se hace más inseguro y va perdiendo valor.

A continuación, te detallamos lo que ocurre cuando tu móvil no recibe la actualización más reciente:

El teléfono no recibe las mismas novedades que uno más reciente, por lo que pierde atractivo. No podrás usar las nuevas funciones que haya implementado Android.

Dado que la privacidad está cada vez más presente, no tener actualizado un teléfono impide ejercer mayor control sobre los datos que adquieren las aplicaciones.

El móvil va haciéndose progresivamente más inseguro. La mayoría de estas actualizaciones tienen nuevos parches de seguridad que protegen a tu smartphone de los nuevos malware.

Las aplicaciones van dejando de ser compatibles para las distintas versiones de Android. Es decir, es posible que algunas de tus apps dejen de funcionar con normalidad.

¿Cómo obtener la actualización de Android más reciente?

Cuando recibas una notificación, ábrela y presiona la acción para actualizar. Si borraste el aviso o tu dispositivo estuvo sin conexión, haz lo siguiente:

Abre la app de configuración del teléfono

En la parte inferior, presiona sistema, luego avanzado y, finalmente, actualización del sistema

Verás el estado de actualización. Sigue los pasos que te aparecen en la pantalla de tu teléfono.

¿Cómo solucionar un problema de actualización?

Si ves la notificación denominada no hay suficiente espacio disponible, libera campo de almacenamiento: quita fotos que no necesitas guardar, películas, música y otro contenido multimedia descargado, y desinstala aplicaciones que ya no uses.

Si una actualización comienza a descargarse, pero no se completa, el dispositivo lo volverá a intentar automáticamente durante los próximos días. Recibirás una notificación cuando esto suceda. Ábrela y presiona la acción para actualizar.