Fundador de Telegram asegura sentirse en el Medioevo cuando usa un iPhone

Telegram, una de las principales competencias de WhatsApp, es de las apps de mensajería instantánea más descargada en smartphones. Este servicio fue fundado por Pável Dúrov, quien es conocido por criticar otras compañías y esta vez fue el turno de Apple y su dispositivo estrella, iPhone.

El New York Times publicó un artículo donde analiza los motivos por los que Apple había dado al gobierno chino el control sobre sus centros de datos en Guiyang, el cual no pasó desapercibido para el creador de Telegram, quien no dudó en emitir duros calificativos contra los de Cupertino.

Tal como recoge Andro4All, portal especializado en tecnología, para Dúrov, Apple vende hardware obsoleto y caro a sus clientes, además de impulsar un ecosistema bastante cerrado. Asimismo, asegura que cuando usa un iPhone para probar su aplicación en iOS, es como si retrocediera a la Edad Media.

Por otra parte, el fundador de la app de mensajería instantánea, señala que los teléfonos Android son mejores que los iPhone, no solo porque los usuarios tienen mayor libertad, si no que las especificaciones de estos equipos son mejores, como en el caso de sus pantallas, cuyas tasas de refresco alcanzan los 120 Hz contra los 60 Hz de los terminales de la manzana mordida.

A su vez, el creador de Telegram también aprovechó para criticar la política de la empresa fundada por Steve Jobs, pues afirma que esta no permite que sus usuarios descarguen apps de ningún otro lugar que no sea la App Store de iOS, una tiranía que le gusta a China.