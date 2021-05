WhatsApp trabaja en una nueva función denominada ‘llamada flash’

Si bien la atención en WhatsApp está centrada en sus nuevos términos de servicio, la plataforma de mensajería sigue trabajando en nuevas funciones con el objetivo de brindarle una mejor experiencia a sus millones de usuarios en todo el mundo.

De acuerdo a información publicada por el portal WABetaInfo, la app desarrolla una nueva función denominada ‘llamada flash’, la cual permitirá verificar automáticamente el número de teléfono cuando se intente iniciar sesión.

¿Cómo funciona? WhatsApp pedirá un nuevo permiso para acceder a tu registro. Si admites esta solicitud, la aplicación de mensajería verificará automáticamente si recibiste la llamada que te daría acceso a tu cuenta.

Según explica, esta herramienta descubierta en la beta para Android 2.21.11.7 lleva ese nombre porque el contacto finalizará automáticamente tras corroborar si este se llevó a cabo, por lo que es realmente una llamada rápida.

Tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla de WABetaInfo, WhatsApp solo usará una vez esta función para confirmar esta información. No servirá para otros fines y es una herramienta opcional. De hecho, también puedes decidir no usarla y responder a la llamada de verificación normalmente al seleccionar ahora no.

Llamada flash de WhatsApp. Foto: WABetaInfo

Esta función está en desarrollo y estará disponible en una actualización futura para todos los usuarios del mundo en teléfonos Android y en dispositivos iOS.