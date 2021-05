¿Cómo evitar que YouTube me recomiende videos que no me gustan?

Cuando abres YouTube, ya sea su versión web o móvil, la plataforma de Google suele recomendarte los videos más populares que, en algunos casos, pueden no ser de tu agrado. ¿Por qué sucede esto y cómo evitarlo? Aquí te lo explicamos.

Primero, debes saber que cuando permites que otra persona vea videos de YouTube desde tu móvil o computadora, todos los vídeos que se reproduzcan se asociarán a la actividad de tu cuenta. De tal forma que el algoritmo de la plataforma tomará en cuenta toda esa actividad para recomendarte vídeos similares a los que últimamente viste.

En pocas palabras, YouTube asumirá que los vídeos que otra persona vio desde tu cuenta son los vídeos que te interesan, por lo que te mostrará vídeos que quizá no son de tu agrado.

¿Cómo evitar videos recomendados que no te gustan?

Borrando cierta actividad de tu cuenta, harás que YouTube se olvide de esos videos que se reprodujeron desde esta y que no te gustan. Tienes que hacerlo de la siguiente forma:

Desde la aplicación de YouTube, pulsa el logo de tu cuenta ubicado en la parte superior derecha de la pantalla

Presiona en Configuración y luego en Historial y privacidad

y luego en Accede en Administrar la actividad . La opción se abrirá en el navegador web

. La opción se abrirá en el navegador web Pulsa en Siguiente hasta que llegues al listado de tu actividad en YouTube

hasta que llegues al listado de tu actividad en YouTube Luego, tendrás todos los vídeos que has visto en YouTube ordenados por fecha y podrás borrar los que tú no viste.

Sin embargo, no es el único método que puedes utilizar par evitar que YouTube te siga recomendando videos que no te gustan. Cuando veas un contenido audiovisual que no te interesa, realiza lo siguiente: