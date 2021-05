Telegram: ¿cómo descargarla sin restricciones fuera de Google Play Store?

No a todas las personas les gusta ir descargando las aplicaciones de su preferencia obligatoriamente desde la tienda de Google. Por eso existen apps que se pueden descargar desde sus propias páginas webs oficiales, como últimamente lo viene difundiendo Telegram.

La nueva red social que durante los últimos meses se ha visto favorecida por la retirada en masa que ha provocado los cambios de privacidad en WhatsApp (que en la actualidad sobrepasan los quinientos millones de usuarios); ha visto un crecimiento explosivo que tiene que saber manejar y cuidar.

Seguirá siendo gratuita

Como ya lo ha asegurado su creador, el ruso Pável Dúrov, Telegram nunca dejará de ser gratuito; por eso, debe buscar fórmulas de financiamiento como las llamadas funciones de pago o la publicidad interna que se convierten en los caminos más seguros para generar ingresos.

Además, Telegram se toparía con el porcentaje que pide Google a las aplicaciones de pago o las gratuitas con microtransacciones como la mayoría de los videojuegos actuales, por estar disponible en su tienda.

Menos restricciones y más actualizaciones

Por eso, desde Telegram ya, a través de su página web, comenzó a fomentar la instalación de su aplicación de manera directa. El link de descarga lo acompañan con un mensaje: “Esta versión tiene menos restricciones y recibe actualizaciones automáticas desde telegram.org”.

Aún no se sabe qué quiere decir la empresa con ese mensaje, porque de momento, Telegram no necesita asumir limitaciones de Google Play, ya que no ofrece servicios que puedan entrar en conflicto con los términos de otros desarrolladores.