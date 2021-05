Google está trabajando en una PC cuántica comercial

La computación cuántica es una de las promesas más emocionantes del futuro y la simple idea de que llegue al mercado de consumidores finales parece todavía muy lejana. Sin embargo, Google acaba de anunciar que incursionará en este rubro para fines de la década, con una PC cuántica comercial fabricada por ellos mismos.

Para Google, las computadoras clásicas (basadas en el sistema binario) no son ya capaces de simular moléculas muy eficientemente. Por ello, en Mountain View se han trazado metas que implican problemas cada vez más prácticos y tangibles, como la creación de medicinas específicas, fertilizadores que no emitan carbón o la fabricación de mejores baterías, etc.

Para lograr todo ello, la compañía asegura que se deberá depender de computación cuántica. Así lo confesaron en la última conferencia de desarrolladores I/O anual que ocurrió esta semana.

Google anunció que está construyendo un nuevo campus enfocado en computación cuántica e inteligencia artificial en Santa Barbara, California. El objetivo es claro: construís su propia PC —siguiendo este paradigma— antes de que finalice la década.

El nuevo centro incluirá un data center cuántico, diversos laboratorios de investigación de hardware y una fábrica de procesadores de este tipo.

“Con una computadora de corrección de errores cuántica, podremos ser capaces de simular cómo las moléculas se comportan e impactan, para así probar e inventar nuevos procesos químicos y nuevos materiales antes de invertir en prototipos demasiado caros”, dijo Erik Lucero, el ingeniero jefe de la división Google Quantum AI.

¿Qué es la computación cuántica?

A diferencia de la computación clásica, que solo trabaja sobre la base del sistema binario (computadoras que solo comprenden un lenguaje de 0 y 1), la computación cuántica es capaz de entender muchos más estados, lo que abre nuevas posibilidades lógicas capaces de responder a necesidades mucho más complejas.