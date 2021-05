WhatsApp ha sido una de las aplicaciones más utilizadas por las personas durante la pandemia, ya que les permitía a estos comunicarse con familiares y amigos desde cualquier parte del mundo a través de su sistema de mensajería instantánea. Sin embargo, en los últimos meses la app ha sido muy cuestionada por las nuevas condiciones de seguridad que propone.

El anuncio de esta modificación se realizó a inicios del año 2021, a fin de que entre en vigencia en el mes de febrero, pero la compañía se vio en la obligación de posponer la fecha de inicio de su nueva actualización con el fin de informar sobre lo que esta implicaba a sus millones de usuarios.

Las nuevas condiciones de WhatsApp ya han empezado a regir este fin de semana, por lo que a continuación te presentamos todo lo que tienes que saber en torno a ellas y qué restricciones tendrás en caso decidas no admitirlas en tu dispositivo.

¿Cómo saber si ya aceptaste las nuevas condiciones de WhatsApp?

Desde inicios del 2021 WhatsApp está enviando notificaciones para que los usuarios acepten la actualización de sus políticas de privacidad, pero si no recuerdas haber visto el mensaje en tu dispositivo en su momento, a continuación te contamos cómo puedes averiguar si ya admitiste la modificación.

A las personas que no han aceptado aún las condiciones de la nueva actualización, la app les pedirá que lo hagan por medio de un aviso que aparecerá en la parte superior de los chats.

De no haber aceptado las nuevas políticas de privacidad, WhatsApp te compartirá información sobre estas condiciones a través de sus estados.

En el caso de que no veas alguna de estas notificaciones, puedes revisar en el menú de ajustes del aplicativo, después ingresar en la opción ayuda y luego acceder a info. en la aplicación. Aquí aparecerán los términos que requieren ser aceptados.

Finalmente, si ninguna de las tres opciones te aparece, es porque ya aceptaste las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp y podrás utilizar la app sin ningún inconveniente, como lo venías haciendo hasta el momento.

¿Desde cuándo aplican las nuevas condiciones de WhatsApp?

La actualización de las políticas de privacidad de WhatsApp fueron anunciadas a inicios del 2021, a fin de ejecutarse el 8 de febrero. No obstante, la compañía optó por postergar esta fecha de inicio de nuevas normas hasta el 15 de mayo para detallar algunos puntos que generaban confusión entre las personas.

De esta manera, la modificación de las condiciones del aplicativo de mensajería empezaron a regir el último sábado, por lo que millones de usuarios se han visto en la obligación de aceptar los cambios para que las funciones de la app en su dispositivo no se vean restringidas.

¿Cuáles son las nuevas condiciones de WhatsApp?

La reciente actualización de WhatsApp se centra básicamente en nuevas condiciones y políticas de privacidad, es decir, se modificarán ciertos parámetros para el uso de la app.

En términos generales, lo que se busca con esta actualización es la unificación de las diferentes aplicaciones que posee Facebook con WhatsApp. Para ello, la nueva política de privacidad compartirá los datos de los usuarios de la aplicación de mensajería con el resto de servicios de la empresa de Zuckerberg .

Según la compañía, este cambio no es de carácter obligatorio, puesto que los usuarios tienen la libertad para no aceptar las nuevas políticas. Sin embargo, existe la advertencia de que la no admisión de la modificación generará una perdida paulatina de funciones de la app en los dispositivos.

¿Qué pasa si no aceptas las nuevas condiciones de WhatsApp?

En el caso de que se decida no aceptar la actualización u omitirla, habrá funciones de WhatsApp que se irán perdiendo de manera gradual. Dicho de otro modo: si no se admiten los cambios, el aplicativo se volverá inservible con el paso del tiempo .

La compañía ha anunciado cuáles serán las limitaciones que tendrán los usuarios a partir del 15 de mayo, de no aceptar las nuevas condiciones. A continuación te las contamos:

No podrás acceder a tu lista de chats, pero podrás responder llamadas y videollamadas.

Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas.

Después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, no podrás recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono.

Asimismo, en la misma página de ayuda de WhatsApp, se dan dos datos importantes: