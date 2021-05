Samsung Galaxy A22: las versiones 4G y 5G se han filtrado por completo

Samsung está trabajando en dos nuevos móviles baratos, los Galaxy A22, uno con conectividad 4G y otro con 5G. En este sentido, han aparecido filtraciones que muestran el diseño y algunas de las características principales de ambos smartphones.

El Samsung Galaxy A22 5G es un dispositivo con notch de gota, triple cámara trasera con LED integrado en el módulo y una pantalla de 6,4 pulgadas LCD con resolución Full HD+. Mientras que la versión 4G del teléfono usará una pantalla AMOLED con resolución HD+ de 6,4 pulgadas. Esta variante también dispone de un lector de huellas dactilares ubicado en un lateral.

Samsung Galaxy A22 5G. Foto: 91Mobiles

El procesador del Samsung Galaxy A22 5G será el MediaTek Helio G80. Respecto al Samsung Galaxy A22 en su versión 4G, se espera que venga de la mano del MediaTek Helio G80, un procesador de una gama inferior.

Samsung Galaxy A22 4G. Foto: 91Mobiles

La versión 5G del nuevo teléfono económico de Samsung tendrá una triple cámara trasera conformada por los sensores de 48 megapíxeles (principal), 5 megapíxeles (gran angular) y 2 megapíxeles (profundidad). Su batería será de 5.000 mAh cuenta con soporte a carga de 15W. La misma configuración fotográfica veremos en el modelo 4G que también integra una batería de 5.000 mAh con carga de 15W.

Las dos variantes se podrán comprar en cuatro colores: blanco, morado, verde y negro. No se sabe la fecha concreta de su presentación, pero parece que no tardaremos mucho en verlos anunciados de forma oficial. También se espera que no sean modelos económicos, ya que las filtraciones apuntan a un precio de 150 dólares.