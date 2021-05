App Store: Apple rechazó un millón de apps maliciosas en su tienda en 2020

Apple vuelve a hacer aviso público de lo importante que es mantener su ecosistema cerrado, al menos en lo que respecta a desarrollo de software. La firma de Cupertino señaló recientemente que impidió un millón de aplicaciones “riesgosas y vulnerables” en todo el 2020 de aparecer en la App Store.

Las cifras son impactantes comparadas con las de años anteriores y pueden deberse al interés surgido por la pandemia (sostenida en el mayor uso de smartphones).

La manzana también indicó que se detuvieron transacciones potencialmente fraudulentas, que hubieran ascendido a más de 1.500 millones de dólares, solo en su tienda de aplicaciones oficial.

Apple lleva un fuerte control sobre las aplicaciones que permite que se publiquen en la App Store y por ello suele destacar sus esfuerzos en campañas en pro de la privacidad y seguridad en entornos similares. La compañía desglosó a detalle las aplicaciones que fueron rechazadas durante el último año:

Un total de 48.000 apps no se aceptaron por contener características ocultas o no documentadas. Unas 150.000 por no poder pasar el filtro de spam, ser imitaciones o realizar acciones engañosas. Unas 215.000 aplicaciones incurrían en violaciones a la privacidad del usuario. El resto de razones varía entre proliferación de apuestas, pornografía, prestamistas y demás.

Asimismo, comentaron que se han suspendido alrededor de 470.000 cuentas de desarrolladores por posible actividad fraudulenta y rechazaron 205.000 inscripciones.

La intención de Apple por revelar cifras tan precisas puede ser una reacción al juicio que mantienen con Epic Games, proceso por el cual se han revelado muchos datos internos antes desconocidos de la marca. Todo podría ser, desde cierto punto de vista, una estrategia para reforzar la imagen de seguridad que pretenden brindar al público.