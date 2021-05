Samsung confirma que no estará presente en el Mobile World Congress 2021

La organización del Mobile World Congress (MWC) se vio afectada el año pasado por la pandemia. A pesar de ello, Samsung se mostró firme en su compromiso y confirmó su participación en la MWC 2020, que después fue cancelada.

Un año después, la GSMA ha decidido que el MWC 2021 continúe siendo una conferencia física, lo cual ha ocasionado que muchas compañías se pronuncien mostrando su rechazo. Una de ellas es Samsung, que a través de un comunicado señaló que no será parte del Mobile World Congress de manera presencial.

“Nuestra prioridad es la salud y la seguridad de nuestros empleados, socios y clientes; y por ello hemos tomado la decisión de retirarnos del evento presencial de Mobile World Congress de este año”, se lee en su comunicado.

Según Xataka Móvil, la GSMA, organizadora del congreso tecnológico, lleva tiempo preparando los protocolos de bioseguridad para que su edición se desarrolle de la mejor manera, en los que se incluye acreditaciones digitales y test negativos cada 72 horas.

Si bien Samsung no estará de forma presencial en el Mobile World Congress 2021, esto no significa que la compañía se quedará de brazos cruzados y no va a presentar sus próximos productos, ya que estaría alistando sus propios eventos online como el UNPACKED.

“Esperamos participar de forma virtual y seguir colaborando con GSMA y otros socios de la industria para continuar desarrollando nuevas experiencias, finaliza el comunicado de Samsung.

Samsung no es la única empresa que anunció su retiro del MWC 2021, pues firmas como Ericsson, Nokia y Sony también confirmaron que no estarán en el evento por el mismo motivo: mantener la seguridad de sus empleados, socios y clientes para evitar contagios de la COVID-19.

El World Mobile Congress 2021 se desarrollará desde el 28 de junio al 1 de julio del presente año en Barcelona.