Moto g100: el potente teléfono 5G para gamers de Motorola se lanza en Perú

Motorola renueva su catálogos de smartphones en Perú. La compañía acaba de hacer oficial el lanzamiento del moto g100, un teléfono 5G para gamers que destaca por sus potentes especificaciones técnicas y funciones que mejoran la experiencia de juegos móviles.

El moto g100, además de ser compatible con la tecnología 5G, lleva en su interior 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento integrado, que puede expandirse por medio de una tarjeta micro-SD a un 1 TB, para que descargues todos los videojuegos, fotos y videos que quieras.

El Motorola moto g100 ya está disponible en Perú. Foto: difusión

El smartphone ofrece una potente batería de 5.000 mAh que permite hasta dos días de uso. La pantalla es de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz. Además, posee un sistema de cámara triple en la parte trasera, donde destaca un sensor principal de ultra alta resolución de 64 MP con tecnología Quad Pixel.

También cuenta con un lente gran angular de 16 MP que te permitirá capturar a más personas en una toma, sea para sacar una foto o cuando te encuentres en una videollamada de grupo. En lo que respecta a los selfies, el equipo ofrece una cámara frontal doble.

El moto g100 cuenta con una cámara principal de 64 MP y doble cámara frontal para selfies. Foto: Motorola

El nuevo teléfono de Motorola también es un dispositivo para la multitarea, en el que puedes trabajar, hacer tus actividades académicas, ver series, disfrutar de videojuegos o hacer videollamadas durante horas. Todo esto se intensifica gracias a la plataforma versátil Ready For, que permite realizar estas actividades en una pantalla grande.

¿A qué nos referimos con esto? Con Ready For, por ejemplo, puedes mover juegos como Call of Duty: Mobile o Pokémon GO desde tu celular a tu televisor. Para ello, se debe conectar el moto g100 a un monitor o pantalla externa de TV a través de un cable USB-C a HDMi, el cual vendrá incluido en la caja del dispositivo.

Es así como los usuarios podrán amplificar la experiencia que brinda su teléfono, ya sea al momento de jugar, trabajar o estudiar, desde la pantalla de su televisor. Asimismo, no es necesario descargar un software, cambiar la configuración ni abrir una aplicación para hacer esto posible, ya que la Ready For se activa automáticamente cuando el smartphone se conecta a otro equipo.

Como lo mencionamos, el nuevo teléfono de Motorola ya está disponible en Perú y se venderá de manera exclusiva en la tienda de Claro. El precio del moto g100 con Ready For es de 2.419 soles en plan Claro Max ilimitado 65 para renovación o portabilidad.