Facebook Messenger se ha convertido en una de las redes sociales más populares del mundo, ya que ofrece formas de comunicación instantánea que permiten a los usuarios conectarse con personas de diferentes lugares, de una manera cómoda y fácil. Sin embargo, el intento de recuperación de conversaciones eliminadas puede convertirse en un problema para las personas.

Por lo general, las bandejas de entrada suelen acumular mensajes que, en algún momento, se deben suprimir para hacer más dinámica la plataforma, y es en ese momento donde inicia una gran disquisición: ¿qué mensajes eliminar y cuáles es mejor solo archivarlos?

A esa duda le sigue otra más difícil cuando se ha decidido borrar contenido y se busca maneras para recuperarlo: ¿hay alguna forma de encontrar las conversaciones eliminadas de Facebook Messenger?

En esta nota te explicaremos si aquello es viable en la actualidad y qué alternativas tienes a la mano que a lo mejor te pueden ayudar.

¿Es posible recuperar mensajes eliminados de Facebook Messenger?

La recuperación de mensajes en Facebook Messenger suele ser, en ciertos casos, prácticamente imposible, ya que son borrados definitivamente de la plataforma luego de que se le haya indicado que realice esa operación. No obstante, existen procedimientos para intentar volver a tener a tu disposición dichas conversaciones.

Habitualmente se recomienda que no se elimine de la bandeja de mensajería aquel contenido sobre el cual no se tenga la seguridad de que vaya a ser necesitado o no en el futuro. En esas situaciones, lo mejor es archivarlo para que solo desaparezca de la pantalla principal.

Luego de que se lleva a cabo esta acción, no es tan complejo el proceso para recuperar los mensajes, solo hace falta seguir uno a uno los pasos que te detallamos más adelante y podrás acceder a tu información.

¿Cómo recuperar mensajes eliminados de Facebook Messenger?

A continuación te explicamos algunos de los mecanismos que te pueden ayudar a encontrar esas conversaciones que habías archivado o eliminado. Sigue todos los procedimientos señalados y no tendrás inconvenientes para encontrar el contenido que buscas.

A través de Facebook Messenger en PC

Sigue los siguientes pasos para recuperar mensajes archivados de Facebook Messenger a través de tu navegador de internet habitual de PC:

Accede a Facebook desde tu navegador habitual de internet

Accede a Messenger a través de su ícono situado en la esquina superior derecha de la pantalla

Pulsa sobre la opción ver todos los mensajes en Messenger

en Messenger Dirígete al ícono de ajustes situado en la esquina superior izquierda de la pantalla

situado en la esquina superior izquierda de la pantalla Selecciona la opción conversaciones archivadas

Todas las conversaciones que aparecerán son aquellas que no se visualizaban en el listado principal de chats

Accede a la conversación archivada que quieres recuperar

Envía un mensaje y dicha conversación regresará de forma automática al listado de conversaciones habituales de tu Facebook Messenger.

A través de Facebook Messenger en la app de Android

Sigue los siguientes pasos para recuperar mensajes archivados de Facebook Messenger a través de la app oficial para móviles:

Abre la aplicación Messenger o Messenger Lite en tu móvil (app separada de Facebook)

Escribe en el buscador el nombre del usuario del que quieres recuperar la conversación

Accede a la conversación archivada

Envía un nuevo mensaje y el chat pasará a formar parte de los chats habituales de Messenger.

A través de un explorador de archivos Android

Una alternativa para recuperar mensajes de Facebook Messenger es a través del explorador de archivos Android llamado File Explorer EX - File Manager 2020. Esta app gratuita, que se encuentra disponible en Google Play, también funciona con WhatsApp y Telegram. Sigue los siguientes pasos para utilizarlo en tu dispositivo:

Accede a Google Play y descarga la app File Explorer EX - File Manager 2020

Una vez descargada e instalada, pulsa sobre Almacenamiento o Tarjeta Micro SD

o Elige la opción Android

Pulsa ahora sobre Data

Accederás a una carpeta con todos los archivos almacenados. Selecciona com.facebook.orca

Ahora accede a la carpeta Caché y luego en fb_temp

y luego en De forma automática, se recuperarán las conversaciones.

A través de la copia de seguridad

Otro método que podemos usar para intentar recuperar mensajes de Facebook Messenger eliminados es a través de las copias de seguridad de la aplicación, tanto en PC como en móvil. Para ello, primero debes habilitar las copias de seguridad para generar archivos de sistema. Sigue los siguientes pasos para hacerlo:

Accede a la página web oficial de Facebook desde tu navegador de internet en la PC

desde tu navegador de internet en la PC Accede a la configuración de Facebook a través del ícono situado en la esquina superior derecha de la pantalla

de Facebook a través del ícono situado en la esquina superior derecha de la pantalla Pulsa sobre descarga una copia de tu información

una copia de tu información Pulsa sobre crear mi archivo.

Una vez tengas lista las copias de seguridad, puedes acceder a las ellas ya sea mediante aplicaciones de terceros o a través de un PC. Para hacerlo por medio de una app de gestión de archivos, sigue los siguientes pasos:

Accede a Google Play y descarga la app gratuita Gestor de Archivos – Explorador de Archivos de ES Applications.

Una vez instalada, abre la app y accede a Almacenamiento o Tarjeta MicroSD – Android – Data .

o . Busca la carpeta com.facebook.orca y accede a ella.

y accede a ella. Ahora selecciona la carpeta caché y luego fb_temp, donde se encuentran las copias de seguridad de Facebook Messenger.

También es posible acceder a las copias de seguridad de Facebook Messenger a través de un PC. En este caso, necesitas primero conectar el móvil Android a un ordenador a través del cable USB. Cuando el PC haya reconocido el dispositivo, debes seguir la ruta Tarjeta MicroSD o Almacenamiento interno /Android /Data /com.facebook.orca/ Caché/ fb_temp y ya tendrás las copias de seguridad que se llevaron a cabo hasta ese momento.