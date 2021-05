¿Qué no podré hacer en WhatsApp si no acepto los nuevos Términos de servicio?

El próximo 15 de mayo entrará en vigencia los nuevos Términos de servicio de WhatsApp que causaron gran polémica a inicios de año y que ocasionó que millones de sus usuarios migren a otras plataformas de mensajería como Telegram y Signal.

Si bien la propia WhatsApp se ha encargado de aclarar que no eliminará la cuenta de aquellos usuarios que no acepten las nuevas reglas, estos estarán limitados a no poder usar ciertas funciones del servicio de mensajería.

Según el portal especializado WABetaInfo, los usuarios aún podrán responder llamadas entrantes y videollamadas, y responder a mensajes de notificaciones (solo puede enviar mensajes de texto) durante las primeras semanas, pero no podrán abrir la lista de chat porque hay un recordatorio sobre los Términos de servicio. También hay otras funciones que no tendrán disponibles:

No podrá enviar nuevas actualizaciones de estado dentro de la aplicación

No es posible reenviar mensajes de un chat a otro

No puede administrar y usar listas de transmisión y crear nuevos grupos, pero aún puede ser agregado en grupos de otras personas, si su configuración de privacidad les permite agregarlo; de lo contrario, no puede aceptar nuevas invitaciones a grupos

Los servicios de mensajería son muy limitados: el usuario estará impedido de citar mensajes ni mencionar a los participantes de sus grupos, y no puede enviar mensajes de voz, pegatinas y otro tipo de medios dentro de la aplicación

No podrá realizar una copia de seguridad de su historial de chat si ha desactivado la copia de seguridad automática

No puede utilizar el servicio Click To Chat

No puede exportar su historial de chat

Si tiene iOS, ya no puede ver los medios compartidos, si no los ha exportado previamente. En WhatsApp para Android, aún puede ver sus medios usando un Administrador de archivos visitando la nueva ruta.

Después de unas semanas, el usuario dejará de recibir mensajes y llamadas, porque el servicio de mensajería está completamente deshabilitado. Por ello, la única forma de poder usar WhatsApp con todas sus funciones es aceptando los Términos de servicio.