Gmail: ¿cómo será la nueva forma de iniciar sesión y qué necesito saber?

Google anunció que “pronto” cambiará la forma de acceder a Gmail, por lo que a los usuarios ya no les bastará solo con introducir sus contraseñas para abrir el servicio de correo, sino que necesitarán de otro elemento a través del cual garanticen la propiedad de la cuenta.

La compañía comunicó que esta nueva modalidad constará de dos pasos mediante la implementación de una capa de seguridad adicional, ya sea que se pretenda iniciar sesión en un ordenador, móvil o tablet.

Según explicó el gigante tecnológico en su página web, los usuarios tendrán “que confirmar que realmente son ellos con un simple toque en un mensaje de Google enviado a su móvil”. Una vez realizado dicho procedimiento, se podrá ingresar al buzón de mensajería.

Para muchas personas, este cambio en la forma de acceder a Gmail se trata de una medida útil, ya que supone una dificultad añadida para aquella persona no autorizada (un conocido que ha averiguado la contraseña o un ciberdelincuente que la ha descubierto a través de una filtración o hackeo) que pretenda abrir la cuenta.

No obstante, también está presente la opinión contraria de los usuarios que ven en la modificación de Google un inconveniente porque, para ingresar al servicio de correo, será necesario tener siempre cerca un teléfono móvil a fin de confirmar la identidad. Un hecho que en ocasiones de emergencia o apuro no es posible, por lo que no se podría acceder a la plataforma.

¿Cómo configurar la autentificación en dos pasos de Gmail?

La verificación de la propiedad de la cuenta en dos pasos ha estado siempre disponible, aunque es de carácter opcional. Por ello, si deseas utilizar la capa adicional de protección, solo basta con configurar de forma simple y gratuita la opción desde cualquier dispositivo.

Para activar manualmente esta forma de seguridad que te ofrece Gmail, solo tienes que seguir los siguientes pasos: