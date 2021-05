WhatsApp dice que nadie perderá su cuenta por no aceptar la nueva privacidad

WhatsApp tenía planeado eliminar las cuentas de aquellos usuarios que no aceptaran la nueva política de privacidad de la aplicación a partir del 15 de mayo; sin embargo, este viernes ha decidido cambiar su discurso al sostener que, aunque sus cibernautas decidan no hacerlo, estas no serán borradas.

“A nadie se le eliminará la cuenta o perderá la funcionalidad de WhatsApp el 15 de mayo a causa de esta actualización”, indicó la aplicación de mensajería en una entrada en su centro digital de ayuda para usuarios.

La empresa informó que, si bien las cuentas no serán eliminadas, sí perderán el acceso a todas las funciones de la aplicación hasta que las acepten. Recalco que los usuarios podrán recibir llamadas y notificaciones por un breve periodo, pero no tendrán la posibilidad de leer o enviar mensajes.

La popular aplicación de mensajería de Facebook tenía en sus planes medidas más drásticas, ya había apuntado que se perdería la funcionalidad completa si no se aceptaban los cambios. Es decir, hubiera sido como si las personas no hubieran instalado WhatsApp en sus dispositivos móviles.

Términos de WhatsApp. Foto: captura de WhatsApp

Desde hace un tiempo, este cambio ha generado cierta polémica y muchos reportes que indicaron una supuesta extracción o vulneración de privacidad de los datos de los cibernautas que aceptaran la nueva política.

La desinformación que causó esta medida llevó a Facebook y su filial a desmentir varias veces que con las nuevas normas vayan a acceder a contenido de mensajes o llamadas, así como a listas de contactos o grupos y a la geolocalización compartida.

Mientras todo esto sucedía, otras aplicaciones de mensajería han alcanzado un poco más de popularidad, al punto de que algunas operadoras de telefonía ya ofrecen planes gratuitos con otras opciones como Signal o Telegram.