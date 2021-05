WhatsApp ha vuelto a causar revuelo con un nuevo mensaje enviado a sus usuarios que no han aceptado aún los cambios en algunas de sus políticas de uso. En el mensaje anuncia que el tiempo de aceptación de estas condiciones se retrasa hasta el 15 de mayo.

Estas nuevas condiciones de uso se han convertido en una de las mayores polémicas que ha vivido la app de mensajería instantánea más usada del planeta. A principios de este año, los cambios en la recopilación de datos y la información llevaron a muchos a dejar de usar su servicio y se generó una campaña en su contra.

¿Qué mensaje WhatsApp está enviando?

En el mensaje enviado a través de la app y con un enlace directo al blog de la compañía, se explica que hasta el 15 de mayo aún no será obligatorio haber aceptado las condiciones. Pero explica que si no se acepta pasada esa fecha no se podrá enviar ni recibir mensajes, solo se tendrá un breve periodo de tiempo para descargar toda la información almacenada allí y seguir recibiendo llamadas o notificaciones. No se especifica el tiempo de gracia que se da a estos usuarios, pero pasado ese periodo la cuenta será borrada.

¿Qué está cambiando en WhatsApp?

Lo que ocurre al aceptar esta nueva actualización tiene que ver con la información personal que otras compañías pueden compartir con WhatsApp: “Lo que dice la nueva política es que cuando conversamos con esas compañías a través de WhatsApp, pueden enviar información sobre nuestra interacción con ellas. Esa información la reciben Facebook y su familia de empresas”, ha explicado la propia aplicación.

El usuario aceptará que WhatsApp se lleve la información que almacena a Estados Unidos y que incluso no se haga responsable por fallos o ciberataques. Pero lo más preocupante es que ahora la aplicación detallará mucho más los datos que recolecta de cada usuario. Por ejemplo, la aplicación sabe a qué horas se utiliza su servicio, con quién se habla o qué y cuándo se cambia la información pública.

¿Qué se mantiene en WhatsApp?

Lo que hasta el momento sigue igual es que no se tocan los mensajes y el cifrado de extremo a extremo, es decir WhatsApp no sabe lo que escribes. Además, se ha dejado claro en un último comunicado que no hay cambios en las prácticas de intercambio de datos en la Región Europea, es decir en sus Términos de servicio y la Política de privacidad.