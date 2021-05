Facebook e Instagram ya no serán gratis en iPhone a menos que te rastreen

Durante años hemos descargado, instalado y utilizado Facebook e Instagram gratis en un iPhone. Sin embargo, con el lanzamiento de iOS 14.5, las populares redes sociales que pertenecen a la compañía de Marck Zuckerberg dejarían de serlo para convertirse en apps de paga.

La batalla pública entre Apple y Facebook por su visión de negocio en internet y la información generó que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, anuncie el lanzamiento de App Tracking Transparency, función que ya está disponible en varios modelos de iPhone con la versión de iOS 14.5.

App Tracking Transparency es una herramienta que le da el poder al usuario de decidir si una app que esté en la App Store puede rastrear todo lo que hace en el teléfono. Esto, definitivamente, afecta a varias aplicaciones como Facebook e Instagram.

Asimismo, esta función, que ya está disponible en los teléfonos de la compañía fundada por Steve Jobs, obliga a que los desarrolladores de aplicativos envíen notificaciones a los usuarios para solicitar el rastreo de su información.

Facebook se vio obligada a ello y cuando una persona accedía a su cuenta en la red social homónima o Instagram saltaba esta notificación. En un inicio estaba solo en inglés, pero ahora ya se encuentra en español. Lo que realmente llamó la atención fue una advertencia de la compañía.

Facebook e Instagram dejarían de ser gratuitas en iPhone o cualquier dispositivo con iOS 14.5. Así como lo lees. Según la notificación de ambas redes sociales, si la persona acepta ser rastreada podrá ver anuncios más personalizados, seguir accediendo a las plataformas mencionadas sin cobros y ayudar a los negocios que dependen de los anuncios para llegar a sus clientes.

Según Xataka, portal especializado en tecnología, en caso de que el usuario no acepte que Facebook lo rastree, la empresa ya no podrá recolectar la información de la persona, como sus gustos, por ejemplo. Asimismo, no se sabe cuánto costará utilizar la red social.