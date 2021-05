WhatsApp: ¿qué cambios se producirán en la app el próximo 15 de mayo?

El 15 de mayo de 2021 es la fecha límite que pusieron los desarrolladores de WhatsApp a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea para que acepten los nuevos términos y condiciones. ¿Qué sucederá a partir de esa fecha?

Recordemos que este asunto comenzó a inicios del 2021, cuando la plataforma de Mark Zuckerberg anunció un cambio en sus políticas de seguridad y puso como fecha límite el 8 de febrero. Este anuncio no fue bien recibido por los cibernautas.

De forma masiva, muchos usuarios de diferentes partes del mundo comenzaron a migrar hacia otros servicios similares. Telegram y Signal se convirtieron en alternativas muy populares, ya que ofrecían las mismas funciones y otras adicionales.

Debido a las críticas y la migración masiva, los desarrolladores de WhatsApp tuvieron que cambiar la fecha al 15 de mayo. Esta prórroga busca que las personas puedan aceptar los nuevos términos y condiciones.

¿Qué cambios ocurrirán a partir de ese día?

De acuerdo a Andro4all, un portal especializado en tecnología, los usuarios que no acepten las nuevas políticas de seguridad podrán seguir utilizando la aplicación de mensajería instantánea; sin embargo, habrán algunas limitaciones.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, señala la compañía en un comunicado.

En su blog oficial, la plataforma aseguró que Facebook no podrá visualizar tus conversaciones, luego de aceptar los nuevos términos y condiciones, ya que los mensajes se encuentran encriptados de extremo a extremo.