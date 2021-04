WhatsApp: así podrás averiguar cuánto tiempo un contacto te dejó “en visto”

Aunque WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, la mayoría de usuarios desconoce muchas de sus funciones. Una de ellas permite saber cuánto tiempo un contacto te dejó ‘en visto’. ¿Quieres saber cómo?

Para usar este truco, no es necesario instalar ninguna app extraña en tu teléfono, lo único que necesitas es tener la última versión de WhatsApp en tu dispositivo Android o iPhone. Luego debes seguir las siguientes indicaciones:

1. Ingresa a la aplicación de mensajería y abre cualquier conversación.

2. Pulsa un mensaje por unos segundos, hasta que en la parte superior aparezcan nuevas opciones.

3. Selecciona los tres puntos y escoge ‘Info’.

4. Te aparecerá un recuadro con dos opciones: ‘Leído’ y Entregado’.

Si debajo de ambas opciones no aparece ninguna hora, eso quiere decir que tu mensaje de WhatsApp todavía no le llega a la otra persona. Esto puede deberse a muchos factores como que no está conectada a una red Wi-Fi o no tiene datos.

También que su teléfono está apagado, aunque también puede significar que decidió bloquearte. Esto último es fácil de averiguar, si pasan los días y solo sigue saliendo un ‘check’ es probable que eso haya ocurrido.

Si debajo de "Leído" no aparece ninguna hora, eso significa que la otra persona desactivó el doble check azul. Foto: CNET

Tiempo que te dejaron “en visto”

En caso no te hayan bloqueado, debajo de ‘Entregado’ aparecerá una hora que indica el momento exacto en que tu mensaje de WhatsApp fue recibido. Vale resaltar que eso no significa que fue revisado.

Para saber el preciso instante en que leyeron tu mensaje tendrás que revisar el apartado ‘Leído’. Debajo debe aparecer una hora que indica cuando abrieron el chat y observaron tu texto, foto o video.

Es bueno detallar que este truco funciona en chats privados como grupales. Solo no podrás utilizarlo, si la otra persona desactivó el doble check azul, en esos casos es imposible saber cuándo leyeron tus mensajes de WhatsApp.