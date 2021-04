La pandemia ha causado que la modalidad del teletrabajo se extienda con mayor rapidez, por ello, es importante reforzar la seguridad de la PC a través de los antivirus para protegerla de ciberataques y múltiples amenazas en la web.

Los antivirus son las herramientas más conocidas para la protección contra ataques informáticos. Uno de los más antiguos fue Reaper (1972), creado para atacar al Creeper o ‘enredadera’, que no se trataba de un virus, sino de un programa capaz de replicarse llevando el mensaje: “soy una enredadera… ¡atrápame si puedes!” de un ordenador a otro.

Ahora existen amenazas más peligrosas como el ransomware, un virus que roba o secuestra información. Uno de los más difíciles de combatir y en los más ponen esfuerzo las soluciones de ciberseguridad.

“Indiscutiblemente, el ransomware es el malware (software malicioso) que más daño hace. Hasta el 2019, hablábamos de robo y secuestro de información, es decir, los ciberdelincuentes robaban y pedían un rescate. En el 2020, pasamos a la extorsión: si no pagas el rescate, hacen pública la información, vendiéndola o difundiéndola gratuitamente, según su importancia y valor”, indica Javier Flores, Product Manager de Servicios Gestionados de Optical Networks.

“En el mercado existen diversos tipos de antivirus, algunos ya desfasados que brindan poca protección para un entorno profesional y/o empresarial. Recurrir, por ejemplo, a uno gratuito no es muy recomendable. Si bien podrían proteger de ciertas amenazas, su nivel de protección siempre es limitada y suelen ser una suerte de muestra para adquirir su versión pagada”, explica el experto en ciberseguridad.

Los de mayor nivel pueden ser de dos tipos: EPP (Endpoint Protection Platform), creadas para prevenir amenazas tradicionales como programas maliciosos, y EDR (Endpoint Detection and Response) que combaten amenazas más dañinas como ransomware.

“En el contexto del teletrabajo, las empresas conectan a sus colaboradores a través de su propia red, por lo que un ataque de rasomware a una PC doméstica o una laptop conectada a dicha red, podría comprometer a toda la empresa”, añade Flores.

Por último, no es suficiente esta medida de protección, sino que se tiene que tomar otro tipo de precauciones como actualizar el sistema operativo y no acceder a sitios no seguros, ya que un equipo con conexión a internet siempre está en riesgo de recibir ataques.