iPhone: iOS 14.5 te dice si alguna de tus apps te espía y así puedes activarlo

iOS 14.5 ya está disponible para descargarse en los teléfonos iPhone. Esta actualización del sistema operativo era una de las más esperadas por los usuarios debido a las funciones que recibía su dispositivo móvil, así como una que impide que las apps los espíen.

Semanas atrás, Apple anunció oficialmente App Tracker Transparecy, una útil herramienta que haría su debut en los iPhone por medio de la actualización de iOS. Se trata de un sistema de transparencia en el rastreo de las aplicaciones que, básicamente, nos dice qué aplicativos instalados en el equipo rastrean nuestra actividad.

Antes del aterrizaje de iOS 14.5, las aplicaciones que descargábamos en el smartphone de la manzana mordida vigilaban a los usuarios sin que ellos lo sepan. Sin embargo, con la actualización del sistema operativo, la firma no permitirá que los desarrolladores de apps utilicen esta clase de herramientas sin autorización, porque ahora tendrán que comunicarlo.

¿Cómo funcionará App Tracker Transparecy?

Lo que hará esta importante función de privacidad es mostrar un menú de permisos una vez que la app se abra. Si el usuario decide rechazar esta solicitud, el sistema operativo impedirá que la persona sea espiada. En caso de que el desarrollador insista en rastrear la actividad será retirado de la App Store.

Por otro lado, es importante resaltar que no todas las aplicaciones mostrarán esta clase de solicitud impuesta por App Tracker Transparecy, porque son pocas las que trabajan con el rastreo de la actividad que realizamos en el dispositivo móvil. Si quieres activarlo, solo sigue estos pasos:

Ingresa a los ajustes de tu iPhone y accede a la pestaña general

Dirígete a la opción de privacidad y entra a rastreo

Cerciórate que esté marcada la opción de permitir que las apps soliciten rastrearte.

Si no quieres que ningún aplicativo rastree tu actividad, tienes que desactivar el permiso. Esto afectará a todas las apps instaladas en tu iPhone; por ende, no sabrás cuál de ellas te espía porque iOS 14.5 no te avisará cuando las uses.

Pero cuando activas la opción permitir que las apps soliciten rastrearte, una notificación aparecerá automáticamente en tu pantalla cuando accedas al aplicativo que necesitas usar.

Otro detalle a tener en cuenta es que cuando evitamos que las apps nos rastreen desde el teléfono móvil, también impedimos que aparezca menos publicidad personalizada dentro de los aplicativos que utilizamos.