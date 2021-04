Windows 10: ¿cómo y por qué eliminar redes Wi-Fi viejas?

Las redes Wi-Fi son una plaga necesaria en el espectro de frecuencias. En un solo hogar, pueden coincidir un gran número de estas conexiones provenientes de casas aledañas y demás. Además, la laptop de un usuario puede guardar credenciales de redes provenientes de distintos lugares que ha visitado. ¿Sabías que esto último puede ser un problema, especialmente en un entorno de Windows 10?

Así lo afirma un artículo del portal Genbeta, desde donde se señala que las redes antiguas de Wi-Fi pueden traer diversos problemas al sistema operativo de Microsoft. ¿Por qué?

En primer lugar, es necesario precisar que Windows 10 presenta una opción para toda conexión nueva a la que uno intenta acceder. Esta opción se llama “Conectarse automáticamente” y solo debe usarse con redes de confianza.

¿Por qué no debemos guardar redes que ya no utilicemos? El motivo principal es la acumulación de puntos de acceso a los que nuestra computadora intentará acceder por defecto. Si guardamos muchas redes que seleccionamos como “de confianza”, nuestra PC puede intentar acceder a más de una de estas, lo que puede generar problemas a la hora de configurar una conexión en particular.

Para esto, la solución siempre será hacer una limpieza de redes que estamos seguros ya no utilizaremos. La vía más práctica es la manual: revisar qué conexiones están guardaras en la lista de Wi-Fi en Windows 10. Solo debes seguir estos pasos: