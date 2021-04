WhatsApp: ¿cómo recuperar un mensaje, foto o video que fue eliminado?

Una aplicación diseñada para teléfonos Android está causando sensación entre los usuarios de WhatsApp, ya que permite recuperar todos los mensajes, incluso fotos y videos, que fueron eliminados de las conversaciones. ¿Quieres saber cómo?

WhatsRemoved+, como se llama esta aplicación creada por Development Colors, no es compatible con iPhone u otro dispositivo de Apple. Usarla es muy sencillo, solo deberás seguir los pasos que te vamos a mostrar a continuación:

1. Descarga la aplicación desde la Play Store. Puedes encontrarla en este enlace

2. Cuando la instales, te pedirá algunos permisos para que funcione con normalidad. Tendrás que otorgarlas

3. Ingresa a la configuración de WhatsRemoved+ y busca la opción habilitar

4. Verás dos opciones: archivos multimedia y lector de notificaciones. Tienes que activarlas ambas.

Eso sería todo. Cuando veas que un contacto de WhatsApp eliminó algún mensaje, solo ingresa a WhatsRemoved+ y verás qué decía el texto eliminado. También podrás apreciar si fue una foto o video.

Según los desarrolladores, este programa también funciona con otras aplicaciones de mensajería instantánea populares como Instagram, Facebook Messenger, incluso plataformas de fotos como Snapchat.

El único problema con WhatsRemoved+ es que solo guarda un registro de los mensajes que fueron enviados de forma personal. Si el texto, foto o video fue mandado a un grupo, no podrás saber qué era.

Vale resaltar que algunos MOD’s de WhatsApp como WhatsApp Plus o GB WhatsApp vienen con esta función; sin embargo, no es recomendable utilizar estas apps modificadas, debido a que no se encuentran en Play Store.