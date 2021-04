Google Meet: ¿cómo ahorrar megas durante una videollamada desde tu móvil?

Google Meet ofrece una gran variedad de funciones que podemos usar durante una videollamada. Muchas de estas tienen que ser activadas por el mismo usuario, como la opción que les permite gastar menos datos cuando están en una videoconferencia desde su smartphone.

Realizar videollamadas de trabajo o con amigos a través de un teléfono iPhone o Android, es una actividad bastante común hoy en día. Por ello, la tecnológica de Mountain View decidió añadir esta opción secreta en la versión de Google Meet para dispositivos móviles.

Desde Google, señalan que esta función no solo permitirá el ahorro de tu plan de datos, si no estás conectado a una conexión Wi-Fi, sino que también ayudará en el ahorro de batería del equipo, así como limitar el uso del CPU para que tu equipo no se ponga lento cuando queras correr algunas apps en segundo plano.

Antes de mostrarte cómo activar la opción para que gastes menos megas, te contamos que esta herramienta solo está disponible en la app de la plataforma, mas no en la versión de Meet que encontramos dentro de Gmail.

Descarga Google Meet para Android aquí

Descarga Google Meet para iPhone aquí

¿Cómo gastar menos datos durante una videollamada desde Google Meet?

Una vez de que la app esté instalada en tu smartphone, debes ingresar a la plataforma y dirigirte a Configuración

Luego, verás la opción “Limitar el uso de datos”, presiona sobre ella y listo, ya activaste el ahorro de megas.

Si esta opción aún no aparece en la app que tienes instalada en tu iPhone o Android, no te preocupes, ya que desde la compañía aseguran que la actualización de Google Meet se liberará muy pronto para todos los usuarios en el mundo.