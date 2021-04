WhatsApp: ¿cómo evitar los estados de un contacto sin eliminarlo?

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo y es, en la mayoría de los casos, el principal medio de comunicación entre personas desde el móvil. Sin embargo, la gran parte de usuarios desconoce los trucos de la plataforma que nos pueden servir de ayuda.

Precisamente, WhatsApp cuenta con un método secreto que permite evitar ver los estados de un contacto que sube fotos y videos constantemente, para que no te distraigan o les quiten protagonismo a las historias de las personas que realmente te generan interés.

En este caso, solo tienes que recurrir a la función de silenciar estados. Para activar esta herramienta en tu WhatsApp no necesitas instalar ninguna aplicación de terceros y lo puedes utilizar tanto en un teléfono Android como en un iPhone.

Con este método, no será necesario bloquear o eliminar al contacto de los ‘estados molestos’, ya que al silenciarlos solo evitarás que estos te aparezcan por un tiempo determinado. Además, esa persona puede seguir viendo tus historias de WhatsApp, foto de perfil y enviarte mensajes.

Tampoco debes preocuparte, WhatsApp no informará a la otra persona que has silenciado sus estados. Es decir, ninguno de tus contactos podrá saber que ya no quieres ver sus publicaciones.

¿Cómo silenciar estados de un contacto?

En WhatsApp puedes silenciar las actualizaciones de estado de los contactos que quieras, para que ya no aparezcan en la parte superior de la pestaña de estados. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp > estados

Mantén presionada la actualización de estado de tu contacto

Da clic en silenciar.